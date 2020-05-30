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Быстрый кекс с ягодами
30.05.2020 10:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Из этих продуктов приготовим Быстрый кекс с ягодами.
Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином. Туда же добавляем йогурт.
Йогурт придает тесту особую пышность. И он гораздо менее калориен, сметана или сливки.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Хорошенько перемешиваем тесто. Добавляем ягоды.
Если ягоды замороженные, важно их разморозить и дать стечь лишней жидкости. Затем еще просушить бумажным полотенцем. В тесто ягоды должны попасть совершенно сухими.
Перемешиваем. Кружку смазываем растительным маслом. Вливаем в нее тесто. Готовим кекс в микроволновке 3-4 минуты на максимальной мощности. Подаем к молоку, чаю или кофе еще теплым.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 ст. ложки натурального густого йогурта, 4-5 ст. ложек муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка растительного масла, ваниль, 1/4 чайной ложки...
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