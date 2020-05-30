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Быстрый кекс с ягодами

30.05.2020 10:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 ст. ложки натурального густого йогурта,
  • 4-5 ст. ложек муки,
  • 1 яйцо,
  • 1 ст. ложка сахара,
  • 1 ст. ложка растительного масла,
  • ваниль,
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя,
  • горсть ягод (свежих или замороженных).

Из этих продуктов приготовим Быстрый кекс с ягодами.

Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином. Туда же добавляем йогурт. 

Йогурт придает тесту особую пышность. И он гораздо менее калориен,  сметана или сливки. 

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Хорошенько перемешиваем тесто. Добавляем ягоды. 

Если ягоды замороженные, важно их разморозить и дать стечь лишней жидкости. Затем еще просушить бумажным полотенцем. В тесто ягоды должны попасть  совершенно сухими. 

Перемешиваем. Кружку смазываем растительным маслом. Вливаем в нее тесто. Готовим кекс в микроволновке 3-4 минуты на максимальной мощности. Подаем к молоку, чаю или кофе еще теплым. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 ст. ложки натурального густого йогурта, 4-5 ст. ложек муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка растительного масла, ваниль, 1/4 чайной ложки...
 
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