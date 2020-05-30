Источник материала: БT

2 ст. ложки натурального густого йогурта,

4-5 ст. ложек муки,

1 яйцо,

1 ст. ложка сахара,

1 ст. ложка растительного масла,

ваниль,

1/4 чайной ложки разрыхлителя,

горсть ягод (свежих или замороженных).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Быстрый кекс с ягодами Возьмем: 2 ст. ложки натурального густого йогурта, 4-5 ст. ложек муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка растительного масла, ваниль, 1/4 чайной ложки...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим Быстрый кекс с ягодами.Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином. Туда же добавляем йогурт.Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Хорошенько перемешиваем тесто. Добавляем ягоды.Перемешиваем. Кружку смазываем растительным маслом. Вливаем в нее тесто. Готовим кекс в микроволновке 3-4 минуты на максимальной мощности. Подаем к молоку, чаю или кофе еще теплым.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.