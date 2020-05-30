В Беларуси проживают более 1,8 млн детей

Источник материала: Полымя

В Беларуси проживают более 1,86 млн граждан в возрасте до 18 лет. Такую статистику приводит Национальный статистический комитет к Международному дню защиты детей, сообщает БЕЛТА.





Ежегодно в нашей стране мальчиков рождается больше, чем девочек. В прошлом году на свет появились 45,2 тыс. мальчиков и 42,4 тыс. девочек. Причем большая часть всех рождений связана с рождением второго, третьего и последующих детей. В 2019 году у 1056 женщин родились двойни, а у 14 женщин — тройни.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни на начало 2020 года, 67,4% родителей оценивают здоровье своих детей как хорошее, 31,5% как удовлетворительное, остальные — как плохое.

Ежегодно проводятся осмотры для профилактики заболеваемости детей, в прошлом году их прошли 99,9% детей. Немаловажную роль играют и прививки, которые в 2019 году выполнили против кори, эпидемического паротита и краснухи 98,2% юных граждан, против туберкулеза — 97,3%, коклюша, дифтерии и столбняка.

Источник: БелТА