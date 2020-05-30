Источник материала: Полесская правда



Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, временами пройдут дожди. Ночью в отдельных районах страны, утром и днем по юго-восточной половине прогнозируются сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью оставит от плюс 9 до 15 градусов тепла. Днем будет от плюс 12 до 18, по северо-востоку ожидается 19-22 градуса выше нуля.