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Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая

30.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая
Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, временами пройдут дожди. Ночью в отдельных районах страны, утром и днем по юго-восточной половине прогнозируются сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью оставит от плюс 9 до 15 градусов тепла. Днем будет от плюс 12 до 18, по северо-востоку ожидается 19-22 градуса выше нуля.

По информации БелТА. 

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