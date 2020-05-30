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Особое внимание - городам-стотысячникам





В Оршанском регионе модернизируют спорткомплексы





Реконструкция городского Дворца культуры "Орша"





В системе здравоохранения Оршанского региона много молодых специалистов





В проекте - строительство новой поликлиники в Орше

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабная модернизация продолжается в Оршанском районе Там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей. А потому важный момент - и социальная инфраструктура. Масштабная модернизация...

Там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей. А потому важный момент - и социальная инфраструктура. Масштабная модернизация продолжается в Оршанском районе. Перезагрузка коснулась не только промышленности, но и культурной, спортивной, медицинской сфер. Сейчас в регионе полным ходом идет обновление сразу нескольких спорткомплексов. Творческие коллективы в предвкушении открытия обновленного Дворца культуры, а жители нового микрорайона - в ожидании строительства поликлиники.- подробнее. Некогда неприглядное здание спортивного комплекса сегодня не узнать. Внешние работы завершились, и сейчас бригады заняты внутренней отделкой. Еще до капитального ремонта в спорткомплексе, рассказывают жители микрорайона, было многолюдно. А после обновления в залах ждут еще больше любителей ЗОЖ.Для одних досуг, для других - рабочие места. Они сейчас особо в цене именно за пределами областных центров. К Орше и без того отдельное внимание. А 506 указ еще больше расширяет возможности района и райцентра в частности. Сфокусироваться на так называемых городах-стотысячниках - поручение Президента.Важно повысить качество и уровень жизни людей. В Барани и Болбасово, например, совсем скоро откроются обновленные физкультурно-оздоровительные комплексы. Пока местные жители еще только готовятся прийти на площадку, на результат уже работают строители. Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в Болбасово. Здесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол, баскетбол. Рядом и площадка для воркаута.К очередным творческим победам готовятся и артисты. Обновленный зрительный зал, танцевальные классы, фойе, отдельные кабинеты для коллективов. Построенный еще в пятидесятые годы Дворец культуры в стадии большой реконструкции. Благодаря современным подходам, здание с колоннами и лепниной сохранит свой антураж.Серьезные инвестиции вложены и в медицину. Особое внимание - кадрам. Зимой, благодаря 506 указу, в регионе построили пятиэтажный дом для медиков. Ключи от арендных квартир получили 40 человек. К слову, в системе здравоохранения Оршанского района много молодых врачей и медсестёр. В этом году коллектив пополнят еще полсотни специалистов.Среди масштабных проектов - строительство новой поликлиники. Документы уже в разработке. Она появится в густонаселенном микрорайоне Орши.