Непогода в Минске, Витебске и Гродно валила деревья

Источник материала: Tut.by

Сильный ветер, а местами и ливни, валили деревья в Минске, Гродно и Витебске. Ликвидировать ее последствия пришлось коммунальным службам и МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз — деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.



Фото: пресс-служба МЧС



Фото: пресс-служба МЧС



Фото: пресс-служба МЧС

Падали деревья и в Витебске. Кроме того, сильный ветер даже сумел сорвать вывеску кафе.



Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте



Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте

Поваленные деревья были в Гродно.



Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте