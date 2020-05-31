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Непогода в Минске, Витебске и Гродно валила деревья
31.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный ветер, а местами и ливни, валили деревья в Минске, Гродно и Витебске. Ликвидировать ее последствия пришлось коммунальным службам и МЧС.
В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз — деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.
Падали деревья и в Витебске. Кроме того, сильный ветер даже сумел сорвать вывеску кафе.
Поваленные деревья были в Гродно.
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В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз - деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.
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