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Непогода в Минске, Витебске и Гродно валила деревья

31.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ветер, а местами и ливни, валили деревья в Минске, Гродно и Витебске. Ликвидировать ее последствия пришлось коммунальным службам и МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз — деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.


Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Падали деревья и в Витебске. Кроме того, сильный ветер даже сумел сорвать вывеску кафе.


Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте

Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте

Поваленные деревья были в Гродно.


Фото: ЧП Беларусь ВКонтакте

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз - деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.
 
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