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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Потенциал, умноженный на комфортные условия труда. Социальный пакет для молодых аграриев За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще они чувствуют поддержку....

За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще они чувствуют поддержку. Например, с льготным строительством жилья. Немудрено, что есть высокая конкуренция среди молодых кадров и в одном из самых успешных сельскохозяйственных районов области - Несвиже.расскажет, какие условия для комфортной работы создают на юге центрального региона (видео).