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Потенциал, умноженный на комфортные условия труда. Социальный пакет для молодых аграриев

31.05.2020 14:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще  они чувствуют поддержку. Например, с льготным строительством жилья.  Немудрено, что есть высокая конкуренция среди молодых кадров и в одном из самых успешных сельскохозяйственных районов области - Несвиже. 

Надежда Сербиненко расскажет, какие условия для комфортной работы создают на юге центрального региона (видео).

 
 
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За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще  они чувствуют поддержку....
 
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