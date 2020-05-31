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Потенциал, умноженный на комфортные условия труда. Социальный пакет для молодых аграриев
31.05.2020 14:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще они чувствуют поддержку. Например, с льготным строительством жилья. Немудрено, что есть высокая конкуренция среди молодых кадров и в одном из самых успешных сельскохозяйственных районов области - Несвиже.
Надежда Сербиненко расскажет, какие условия для комфортной работы создают на юге центрального региона (видео).
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За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще они чувствуют поддержку....
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