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В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты
31.05.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска собралась огромная очередь — на несколько сотен метров — к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Возле ТРЦ «Марко-сити» 31 мая работают инициативные группы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других претендентов в кандидаты на пост главы государства.
Очередь начинается от дома № 22 на улице Ленина. Проезжающие мимо машины сигналят.
На площадке возле ТРЦ «Марко-сити» выступил сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец — он родом из Витебска.
Во втором часу дня очередь к пикетам по сбору подписей немного сократилась, но все равно занимает пару сотен метров.
В Минске у Комаровки 31 мая также
В Гомеле на пикете по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской
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Возле ТРЦ «Марко-сити» 31 мая работают инициативные группы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других кандидатов.
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