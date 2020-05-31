В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска собралась огромная очередь — на несколько сотен метров — к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Возле ТРЦ «Марко-сити» 31 мая работают инициативные группы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других претендентов в кандидаты на пост главы государства.



Фото: Сергей Серебро

Очередь начинается от дома № 22 на улице Ленина. Проезжающие мимо машины сигналят.

На площадке возле ТРЦ «Марко-сити» выступил сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец — он родом из Витебска.

Во втором часу дня очередь к пикетам по сбору подписей немного сократилась, но все равно занимает пару сотен метров.



Фото: Сергей Серебро

В Минске у Комаровки 31 мая также собрались очереди к пикетам Тихановской и Цепкало. Милиция просила людей разойтись.

В Гомеле на пикете по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской собралось несколько сотен человек. Через полчаса после начала сбора подписей к людям вышли милиционеры и потребовали разойтись.