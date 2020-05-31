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Беларусь во власти непогоды. Оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра

31.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь во власти непогоды. Третьи сутки в стране действует оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Идут сильные дожди, местами грозы.  Накануне ураганный ветер с корнями вырывал деревья, срывал вывески, опрокидывал железные конструкции. Фотографии последствий непогоды размещают МЧС и люди в соцсетях. 

В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз - деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.

В Витебске сильный ветер даже смог сорвать железную вывеску кафе. В городе множество упавших деревьев. 

Сносило деревья и в Гродно. К счастью, пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, сильный ветер будет сегодня и завтра.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Беларусь во власти непогоды. Третьи сутки в стране действует оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Идут сильные дожди, местами грозы.  Накануне...
 
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