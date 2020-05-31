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Беларусь во власти непогоды. Оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра
31.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь во власти непогоды. Третьи сутки в стране действует оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Идут сильные дожди, местами грозы. Накануне ураганный ветер с корнями вырывал деревья, срывал вывески, опрокидывал железные конструкции. Фотографии последствий непогоды размещают МЧС и люди в соцсетях.
В Минске спасателям пришлось выезжать 10 раз - деревья падали во дворах, на балконы и автомобили.
В Витебске сильный ветер даже смог сорвать железную вывеску кафе. В городе множество упавших деревьев.
Сносило деревья и в Гродно. К счастью, пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, сильный ветер будет сегодня и завтра.
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Беларусь во власти непогоды. Третьи сутки в стране действует оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Идут сильные дожди, местами грозы. Накануне...
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