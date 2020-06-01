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Ожидается немножко лета. Все о погоде в Витебске на этой неделе

01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительному прогнозу Белгидромета, первые дни календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается восстановление температурного режима, характерного для этих чисел июня.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник и вторник днем +9…11°C. Возможен дождь, ветрено.

Со среды начнет теплеть: днем будет +15…17°C, а дождь возможен только утром.

В четверг столбик термометра поднимется до +19, без осадков.

В пятницу воздух прогреется до 17 градусов тепла. Возможен дождь, гроза.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Первые дни календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается потепление.
 
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