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Ожидается немножко лета. Все о погоде в Витебске на этой неделе
01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По предварительному прогнозу Белгидромета, первые дни календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается восстановление температурного режима, характерного для этих чисел июня.
В понедельник и вторник днем +9…11°C. Возможен дождь, ветрено.
Со среды начнет теплеть: днем будет +15…17°C, а дождь возможен только утром.
В четверг столбик термометра поднимется до +19, без осадков.
В пятницу воздух прогреется до 17 градусов тепла. Возможен дождь, гроза.
Хорошей вам недели, друзья!
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Первые дни календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается потепление.
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