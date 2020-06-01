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В Жировичах для посетителей после карантина открывается монастырь и дома паломников

01.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июня открываются для посетителей Жировичский монастырь и дома паломников. Богослужения в монастыре, как и раньше будут совершаться ежедневно, сообщается на сайте обители.


Фото: Сергей Людкевич, TUT.BY

В монастыре просят всех посетителей соблюдать социальное дистанцирование, личную гигиену и респираторный этикет.

Напомним, Жировичский монастырь был закрыт на карантин 21 апреля, когда стало известно, что архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий госпитализирован после пасхальной службы 20 апреля. Через два дня в больницу из монастыря и Минской семинарии в Жировичах забрали 41 человека, из них 23 — семинаристы.

В конце мая Гурий после выздоровления дал большое интервью и рассказал о том, как проходил лечение.

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Богослужения в монастыре, как и раньше будут совершаться ежедневно.
 
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