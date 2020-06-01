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В Жировичах для посетителей после карантина открывается монастырь и дома паломников
01.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 июня открываются для посетителей Жировичский монастырь и дома паломников. Богослужения в монастыре, как и раньше будут совершаться ежедневно,
В монастыре просят всех посетителей соблюдать социальное дистанцирование, личную гигиену и респираторный этикет.
Напомним, Жировичский монастырь был закрыт на карантин 21 апреля, когда стало известно, что архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
В конце мая Гурий после выздоровления дал большое интервью и
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Богослужения в монастыре, как и раньше будут совершаться ежедневно.
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