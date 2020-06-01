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В Гомеле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 2 тысячи рублей за сломанную руку
01.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле женщина отсудила у коммунальщиков 2 тысячи рублей за сломанную руку из-за падения руку,
Днем в октябре 2019 года гомельчанка шла по улице Бровки в Гомеле, упала на разрушенный бордюр с арматурой, который не заметила из-за неубранной листвы, и сломала руку.
Гомельчанка подала на коммунальщиков в суд.
В исковом заявлении она указала, что предприятие не обеспечило надлежащее состояние инфраструктурных объектов и своевременную уборку территории, и просила взыскать с коммунальщиков денежную компенсацию морального вреда в сумме 3,5 тыс. рублей.
Суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил исковые требования женщины в размере двух тысяч рублей.
Коммунальщики подали жалобу. Но 14 мая судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда оставила их апелляцию без удовлетворения.
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Днем 26 октября 2019 года гомельчанка шла по улице Петруся Бровки, упала на разрушенный бордюр с арматурой, который не заметила из-за неубранной листвы и сломала руку.
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