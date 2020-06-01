Дожди, ветер и возможны грозы. Погода в Гродно на первой летней неделе

Источник материала: Tut.by

Первая летняя неделя будет дождливой и ветреной. Правда, будет тепло, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно без осадков, но ветрено. Воздух днем прогреется до +15 °С.

Во вторник — переменная облачность, без осадков, но опять сильный ветер. Температура воздуха — +15…17 °С.

В среду все время облачно и дождливо. Днем — до +14 °С.

В четверг переменная облачность, днем и вечером — дожди. Возможны грозы. Днем — +15 °С.

В пятницу облачно и опять дожди. Возможна гроза. Днем будет до +20 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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