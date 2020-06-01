ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дожди, ветер и возможны грозы. Погода в Гродно на первой летней неделе

01.06.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первая летняя неделя будет дождливой и ветреной. Правда, будет тепло, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно без осадков, но ветрено. Воздух днем прогреется до +15 °С.

Во вторник — переменная облачность, без осадков, но опять сильный ветер. Температура воздуха — +15…17 °С.

В среду все время облачно и дождливо. Днем — до +14 °С.

В четверг переменная облачность, днем и вечером — дожди. Возможны грозы. Днем — +15 °С.

В пятницу облачно и опять дожди. Возможна гроза. Днем будет до +20 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая летняя неделя будет дождливой и ветреной. Правда, будет тепло.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 2 тысячи рублей за сломанную руку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика