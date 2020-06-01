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Дожди, ветер и возможны грозы. Погода в Гродно на первой летней неделе
01.06.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая летняя неделя будет дождливой и ветреной. Правда, будет тепло,
В понедельник облачно без осадков, но ветрено. Воздух днем прогреется до +15 °С.
Во вторник — переменная облачность, без осадков, но опять сильный ветер. Температура воздуха — +15…17 °С.
В среду все время облачно и дождливо. Днем — до +14 °С.
В четверг переменная облачность, днем и вечером — дожди. Возможны грозы. Днем — +15 °С.
В пятницу облачно и опять дожди. Возможна гроза. Днем будет до +20 °С.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
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Первая летняя неделя будет дождливой и ветреной. Правда, будет тепло.
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