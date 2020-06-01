Белорусов приглашают присоединиться к международной экологической акции и убрать на Немане

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 6 июня пройдет международная экологическая акция «River Cleanup».

Формат необычный: организаторы приглашают присоединиться к масштабной уборке берегов Немана, но в связи с пандемией — в индивидуальном порядке. То есть — выйти к любому месту около водоема, собрать мусор и выкинуть его в ближайшие контейнеры. А еще сделать позитивные фотографии или снять мотивирующее видео, опубликовав его в своих социальных сетях, отметив хэштегом​ #экомониторинг или #rivercleanup. И таким образом рассказать о своем участии в акции.



Фото: предоставлено организаторами.

Международная экологическая акция «River Cleanup» первый раз прошла в 2017 году. Все началось с реки Рейн. Тогда на берега водоема вышло небольшое количество активистов. Формат акции был таков — «потрать 10 минут на уборку реки».

В 2018 году организаторы собирались привлечь несколько большее количество участников и снова убраться на берегах Рейна. Однако на реку вышло более 10 тысяч человек в 60 городах. Они убрали реку от истока до впадения ее в Северное море.

В 2019 году в акции уже участвовало около 40 тысяч человек из разных стран Европы и Азии, а убирали берега уже 10 рек.

В этом году принять участие в акции приглашают и белорусов.

— Активисты из Беларуси, России и Литвы объединились в рамках акции для уборки берегов рек Неман и Нерис от истоков до Балтийского моря. 6 июня команда «Экомониторинг» приглашает всех неравнодушных принять участие в международной экологической акции «River Cleanup» и стать частью большого сознательного сообщества. Нужно индивидуально, следуя мерам и предписаниям по эпидемиологической обстановке, самостоятельно организовать уборку реки, а также прибрежных зон в выбранном вами месте. Можно выйти к реке в любое время, — рассказывает председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов.

Также экологи просят сделать в процессе уборки фотографии или снять мотивирующее видео и опубликовать его в своих социальных сетях, отметив хэштегом​ #экомониторинг или #rivercleanup. И таким образом показать свою активность и рассказать о данной экологической акции.

В этом году в Беларуси акция проводится при поддержке Минского и Гродненского областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды, также​ принимают участие владельцы агроусадеб, расположенных по берегам Немана

— Навести порядок по берегам Немана решили и члены близлежащих садовых товариществ.​ Давайте уберем нашу реку вместе, — говорит Евгений.