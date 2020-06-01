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Белорусов приглашают присоединиться к международной экологической акции и убрать на Немане
01.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 6 июня пройдет международная экологическая акция «River Cleanup».
Международная экологическая акция «River Cleanup» первый раз прошла в 2017 году. Все началось с реки Рейн. Тогда на берега водоема вышло небольшое количество активистов. Формат акции был таков — «потрать 10 минут на уборку реки».
В 2018 году организаторы собирались привлечь несколько большее количество участников и снова убраться на берегах Рейна. Однако на реку вышло более 10 тысяч человек в 60 городах. Они убрали реку от истока до впадения ее в Северное море.
В 2019 году в акции уже участвовало около 40 тысяч человек из разных стран Европы и Азии, а убирали берега уже 10 рек.
В этом году принять участие в акции приглашают и белорусов.
— Активисты из Беларуси, России и Литвы объединились в рамках акции для уборки берегов рек Неман и Нерис от истоков до Балтийского моря. 6 июня команда «Экомониторинг» приглашает всех неравнодушных принять участие в международной экологической акции «River Cleanup» и стать частью большого сознательного сообщества. Нужно индивидуально, следуя мерам и предписаниям по эпидемиологической обстановке, самостоятельно организовать уборку реки, а также прибрежных зон в выбранном вами месте. Можно выйти к реке в любое время, — рассказывает председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов.
Также экологи просят сделать в процессе уборки фотографии или снять мотивирующее видео и опубликовать его в своих социальных сетях, отметив хэштегом #экомониторинг или #rivercleanup. И таким образом показать свою активность и рассказать о данной экологической акции.
В этом году в Беларуси акция проводится при поддержке Минского и Гродненского областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды, также принимают участие владельцы агроусадеб, расположенных по берегам Немана
— Навести порядок по берегам Немана решили и члены близлежащих садовых товариществ. Давайте уберем нашу реку вместе, — говорит Евгений.
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В Беларуси 6 июня пройдет международная экологическая акция «River Cleanup». Формат необычный - организаторы приглашают присоединиться к масштабной уборке берегов...
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