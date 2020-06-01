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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проезд на некоторых автобусных маршрутах в Минске можно оплатить через смартфон Проезд на некоторых минских автобусных маршрутах можно оплатить через новое мобильное приложение. Как им пользоваться? Сейчас узнаем! Пока нововведением...

Проезд на некоторых минских автобусных маршрутах можно оплатить через новое мобильное приложение. Как им пользоваться? Сейчас узнаем!Пока нововведением могут воспользоваться пассажиры маршрутов № 100 и 1.Протестируем новую технологию! Для начала устанавливаем приложение ТИКС! Оно бесплатное, скачать его на свой телефон можно с помощью Google Play или AppStore! Далее - регистрация, заполняем необходимые поля и не забываем привязать любую банковскую карту. Далее приобретаем один или несколько билетов! Для того, чтобы TИКС точно определил местоположение остановки автобуса и номер маршрута, на смартфоне включаем GPS и Bluetooth.Когда подъедет ваш транспорт, на экране отобразятся его номер и предложение оплатить. Далее нужно подтвердить оплату!Контролеров мы не встретили, но в случае проверки достаточно показать электронный билет на экране смартфона.Это очень удобно! Один клик, и проездной у Вас! Никаких бумажных билетиков или пластиковых карточек, хотя и этими, привычными, способами по-прежнему можно и нужно оплачивать проезд.