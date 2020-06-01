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Проезд на некоторых автобусных маршрутах в Минске можно оплатить через смартфон
01.06.2020 17:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроезд на некоторых минских автобусных маршрутах можно оплатить через новое мобильное приложение. Как им пользоваться? Сейчас узнаем!
Пока нововведением могут воспользоваться пассажиры маршрутов № 100 и 1.
Елена Романова, заместитель генерального директора государственного предприятия "Минсктранс": "Однажды закачав в телефон приложение, вы сможете без очередей, без сдачи покупать билеты и оплачивать проезд. Жизнь подталкивает нас быстрее переходить на такие способы оплаты".
Протестируем новую технологию! Для начала устанавливаем приложение ТИКС! Оно бесплатное, скачать его на свой телефон можно с помощью Google Play или AppStore! Далее - регистрация, заполняем необходимые поля и не забываем привязать любую банковскую карту. Далее приобретаем один или несколько билетов! Для того, чтобы TИКС точно определил местоположение остановки автобуса и номер маршрута, на смартфоне включаем GPS и Bluetooth.
Когда подъедет ваш транспорт, на экране отобразятся его номер и предложение оплатить. Далее нужно подтвердить оплату!
Контролеров мы не встретили, но в случае проверки достаточно показать электронный билет на экране смартфона.
Елена Романова, заместитель генерального директора государственного предприятия "Минсктранс": "Мы сейчас проводим опытную эксплуатацию. Посмотрим, насколько это возможно и как быстро мы сможем распространить это на весь транспорт".
Это очень удобно! Один клик, и проездной у Вас! Никаких бумажных билетиков или пластиковых карточек, хотя и этими, привычными, способами по-прежнему можно и нужно оплачивать проезд.
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Проезд на некоторых минских автобусных маршрутах можно оплатить через новое мобильное приложение. Как им пользоваться? Сейчас узнаем! Пока нововведением...
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