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Экоотдых: дом на воде и хостел из соломы в Узденском районе

02.06.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Единственный в своем роде дом на воде и первый в Беларуси хостел из соломы. Такие необычные варианты проживания предлагают  туристам в Узденском районе. Специально к летнему сезону загородные туристические комплексы разработали экологические виды  отдыха на разный бюджет. Большим спросом  (особенно  для отдыха на выходных) пользуется  так называемый  хаус-боат  на берегу озера Лоша. Дом построен из деревянных элементов, которые собираются в согнутую конструкцию. Технологию придумали и запатентовали белорусские архитекторы.

Перевернутый дом открыт  для туристов в Пуховичском районе

Любителям необычных ощущений  должен понравиться единственный в стране перевернутый дом.  Необычное здание  находится в Пуховичском районе. Внутри дома создается иллюзия нарушенной гравитации, и человеку сложно стоять на ногах.

 
 
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Единственный в своем роде дом на воде и первый в Беларуси хостел из соломы. Такие необычные варианты проживания предлагают  туристам в Узденском районе....
 
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