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Перевернутый дом открыт для туристов в Пуховичском районе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экоотдых: дом на воде и хостел из соломы в Узденском районе Единственный в своем роде дом на воде и первый в Беларуси хостел из соломы. Такие необычные варианты проживания предлагают туристам в Узденском районе....

Единственный в своем роде дом на воде и первый в Беларуси хостел из соломы. Такие необычные варианты проживания предлагают туристам в Узденском районе. Специально к летнему сезону загородные туристические комплексы разработали экологические виды отдыха на разный бюджет. Большим спросом (особенно для отдыха на выходных) пользуется так называемый хаус-боат на берегу озера Лоша. Дом построен из деревянных элементов, которые собираются в согнутую конструкцию. Технологию придумали и запатентовали белорусские архитекторы.Любителям необычных ощущений должен понравиться единственный в стране перевернутый дом. Необычное здание находится в Пуховичском районе. Внутри дома создается иллюзия нарушенной гравитации, и человеку сложно стоять на ногах.