|
Горячая линия для абитуриентов начала работать в Министерстве образования
03.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 19 августа можно будет обратиться с вопросами об организации вступительной кампании. Дозвониться можно с 9 утра до 6 вечера. В этом году более 64 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ. Наиболее популярные предметы - русский язык, математика и английский. Напомним, в этом году централизованное тестирование стартует 25 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 19 августа можно будет обратиться с вопросами об организации вступительной кампании. Дозвониться можно с 9 утра до 6 вечера. В этом году более 64 тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)