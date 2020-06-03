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Горячая линия для абитуриентов начала работать в Министерстве образования

03.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До 19 августа можно будет обратиться с вопросами об организации вступительной кампании. Дозвониться можно с 9 утра  до 6 вечера. В этом году более 64 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ. Наиболее популярные предметы - русский язык, математика и английский. Напомним, в этом году централизованное тестирование стартует 25 июня.
 
 
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До 19 августа можно будет обратиться с вопросами об организации вступительной кампании. Дозвониться можно с 9 утра  до 6 вечера. В этом году более 64 тысяч...
 
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