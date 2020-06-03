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На следующей неделе не будут ходить трамваи в сторону Серебрянки

03.06.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении диспетчерской станции «Серебрянка». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Транспортники уточнили, что трамваи не будут курсировать по улице Долгобродской, Плеханова и Якубова на участке от улицы Буденного до диспетчерской станции «Серебрянка». Для пассажиров организуют компенсирующие маршруты.

В «Минсктрансе» пояснили — на путях выполняют работы, которые позволят повысить безопасность движения и увеличить скорость трамваев.

Напомним, на этой неделе такие же работы выполняются на улицах Козлова и Долгобродской — запрещено движение трамваев на участке от улицы Змитрока Бядули до бульвара Тракторостроителей. Работают компенсационные автобусы № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвай № 10 «Озеро — проспект Независимости».

 
Теги: Минск
 
 
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С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении диспетчерской станции «Серебрянка».
 
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