На следующей неделе не будут ходить трамваи в сторону Серебрянки

Источник материала: Tut.by

С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении диспетчерской станции «Серебрянка». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Транспортники уточнили, что трамваи не будут курсировать по улице Долгобродской, Плеханова и Якубова на участке от улицы Буденного до диспетчерской станции «Серебрянка». Для пассажиров организуют компенсирующие маршруты.

В «Минсктрансе» пояснили — на путях выполняют работы, которые позволят повысить безопасность движения и увеличить скорость трамваев.

Напомним, на этой неделе такие же работы выполняются на улицах Козлова и Долгобродской — запрещено движение трамваев на участке от улицы Змитрока Бядули до бульвара Тракторостроителей. Работают компенсационные автобусы № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвай № 10 «Озеро — проспект Независимости».