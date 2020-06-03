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На следующей неделе не будут ходить трамваи в сторону Серебрянки
03.06.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении диспетчерской станции «Серебрянка». Об этом сообщает агентство
Транспортники уточнили, что трамваи не будут курсировать по улице Долгобродской, Плеханова и Якубова на участке от улицы Буденного до диспетчерской станции «Серебрянка». Для пассажиров организуют компенсирующие маршруты.
В «Минсктрансе» пояснили — на путях выполняют работы, которые позволят повысить безопасность движения и увеличить скорость трамваев.
Напомним, на этой неделе такие же работы выполняются на улицах Козлова и Долгобродской — запрещено движение трамваев на участке от улицы Змитрока Бядули до бульвара Тракторостроителей. Работают компенсационные автобусы № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвай № 10 «Озеро — проспект Независимости».
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С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении диспетчерской станции «Серебрянка».
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