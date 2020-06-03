«Заглянули в окно, а в комнате двое пацанят тихонько сидят». Лесник рассказал, как спас детей из горящего дома

Источник материала: Tut.by

Пожар в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района случился накануне. Сначала загорелся сарай, затем пламя перекинулось на жилой дом, в котором в тот момент находились дети. Если бы не местный лесник Сергей Роговой, то все могло закончиться трагедией.



Дом, который уничтожил пожар. К счастью, детей удалось спасти.

Сергей рассказывает, что с коллегами находился в конторе лесхоза, когда увидел дым. В 150 метрах полыхал сарай, и огонь уже перекинулся на стоящий рядом с ним дом. Сергей с коллегами кинулся к месту пожара.

— Мы прибежали, а у дома дверь горит. Смотрим в окно — вроде никого. Потом Саша Воробей выбил локтем стекло, заглянули, а в комнате, оказывается, двое пацанят лет 5 и 8 в одних трусиках и маечках тихонько сидят.

Мужчина встал на скамейку, перегнулся через окно и, подхватив мальчишек одного за другим, передал их товарищу. Сам же решил проверить не остались ли в доме еще дети.

— Пробежался по дому, в заднюю комнату, она уже горела, зашел — никого. Ну и все. Потом МЧС приехали, а мы пошли работать, — буднично рассказывает он.

Сергею 45 лет, всю жизнь живет в Ивановой Слободе, работает в местном лесничестве Милошевичского лесхоза. Свой поступок чем-то особенным не считает. «Ну если бы не я, так кто-то другой спас», — уверенно говорит он и категорически отказывается давать свое фото для публикации.

Семья, в доме которой случился пожар, приехала в деревню пару лет назад. Мать малышей воспитывает одна. Когда все случилось, женщины дома не было. Среди возможных причин пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.