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Антиобраз

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Модные выводы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как создать стильный образ с джинсовыи комбинезоном Антиобраз В этом образе все хорошо, в принципе, и катастрофы большой нету. Так можно носить белый джинсовый комбинезон. Красная футболка сочетается с цветом...

В этом образе все хорошо, в принципе, и катастрофы большой нету. Так можно носить белый джинсовый комбинезон. Красная футболка сочетается с цветом помады, с сережками, и чего-то такого спортивного мы и ожидали от комбинезона. Но это и плохо. Потому что комбинезон - это уже не рабочая одежда, и он способен на большее. Тем более, что этот комбинезон ультрамодный для этого сезона. Он белый, он из денима и он кроя а-ля мамас-джинс.Джинсовые комбинезоны 2020 выглядят круто. Это уже далеко не одежда для беременных или униформа маляра. Дизайнеры старались удивить модниц и это им удалось! Стандартный верх с лямками сильно потеснили комбезы с рукавами. В тренде свободные фасоны, непредсказуемый крой и неожиданный деним. Джинсовая ткань может быть тонкой, с блеском, с "вареными" разводами или ультрамодного классического синего цвета. Бежевый и белый деним – на особом счету этим летом.А здесь уже видно, что комбинезон ультрамодный. Образ стильный. А добились мы этого эффекта абсолютно несложными манипуляциями. Просто из спорта мы уходим в женственность. С помощью чего? С помощью изящных босоножек и маленькой сумочки. Очки-авиаторы поддерживают тему комбинезона, который теперь не кажется грубым. Успех образа еще и в сочетании цветов: образ кажется дорогим. Формула проста - белый, золото, беж. Идеально. И вот перед нами независимая, знающая себе цену, но при этом женственная девушка.Грубая фактура денима очень хороша для многослойных образов. Но здесь мы под низ надели не просто привычную водолазку или маечку. Мы обыграли тему многослойности рубашкой. Кстати, цвета хаки. Униформа, защитный цвет - это опять созвучно теме комбинезона. Но если бы сюда мы добавили грубые ботинки и рюкзак, случился бы перебор. Мы бы все испортили. Вместо этого - маленькая черная сумочка и открытая легкая обувь. У нас получился комфортный городской образ для прохладного летнего дня.Привычное спортивное прочтение джинсового комбинезона пора оставить в прошлом. Стильный лук получается на контрасте грубой ткани и утонченных аксессуаров. Многослойный образ на тему армейской униформы - хорошая идея. Особый шарм создают лаконичные шлепанцы и сумка.