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В Минском районе в августе откроются детские сады в Копище и Колодищах

04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минском районе активно строят учреждения дошкольного образования. Так, в августе маленьких посетителей примут сразу два детских сада: в Копище и Колодищах. Там работы уже на финише. Завершают отделку внутри и на фасаде здания. Готовят помещения для спортивных зон и городков для изучения правил дорожного движения.

В этом году только в Минском районе планируют открыть восемь дошкольных учреждений. В Ратомке и Боровлянах уже ждут посетителей.

 
 
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В Минском районе активно строят учреждения дошкольного образования. Так, в августе маленьких посетителей примут сразу два детских сада: в Копище и Колодищах. Там...
 
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