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В Минском районе в августе откроются детские сады в Копище и Колодищах
04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минском районе активно строят учреждения дошкольного образования. Так, в августе маленьких посетителей примут сразу два детских сада: в Копище и Колодищах. Там работы уже на финише. Завершают отделку внутри и на фасаде здания. Готовят помещения для спортивных зон и городков для изучения правил дорожного движения.
В этом году только в Минском районе планируют открыть восемь дошкольных учреждений. В Ратомке и Боровлянах уже ждут посетителей.
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В Минском районе активно строят учреждения дошкольного образования. Так, в августе маленьких посетителей примут сразу два детских сада: в Копище и Колодищах. Там...
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