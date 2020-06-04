«Видимо, будет взят курс на закручивание гаек». Эксперты - о новом белорусском правительстве

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Новым премьер-министром Беларуси стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Прежний премьер-министр Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. Пост первого вице-премьера получил Николай Снопков. О чем говорят эти назначения и чего ждать от нового правительства? Спросили у аналитиков.



Роман Головченко, новый премьер-министр Беларуси. 47 лет. В 1996 году окончил МГИМО по специальности «международные отношения», в 2003 году — Академию управления при президенте. Начинал карьеру в Совбезе, в 2002—2005 годах был замначальника отдела Генпрокуратуры, работал в Администрации президента, Госкомвоенпроме. В 2013—2018 годах был послом Беларуси в ОАЭ. С августа 2018 года — председатель Военно-промышленного комитета. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Это продолжение тренда — силовик во главе Администрации президента, теперь — и во главе правительства»



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что назначение Романа Головченко премьер-министром — продолжение тренда: есть силовик во главе Администрации президента, теперь — и во главе правительства.

— Давно выбор премьера не был таким однозначным. Роман Головченко почти всю жизнь на силовых должностях и занимался вооружениями. Работал послом в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, что тоже, скорее, про торговлю оружием. Это, на самом деле, продолжение тренда — силовик во главе Администрации президента (Игорь Сергеенко пять лет был первым запредом КГБ — Прим. TUT.BY), теперь и во главе правительства. Это не разворот от реформ, потому что реформ и не было никаких. Лукашенко видит решение всех проблем в экономике в мобилизации по военному образцу. Надо просто напрячься и работать лучше. Зачем ему какие-то банкиры-либералы, которые носят странные бумажки? Вот и всякие МВФы, Всемирные банки и отечественные либеральные экономисты не будут питать лишних иллюзий про «вот-вот созреет на реформы». Ответ дан предельно однозначный. Форма пришла в гармонию с содержанием, — написал он в своем телеграм-канале .

«Сейчас фактически повторяется схема правительства Кобякова»

Обозреватель «Радыё Свабода». Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Обозреватель «Радыё Свабода» Юрий Дракохруст не исключает, что Головченко могли назначить премьер-министром только на два месяца до президентских выборов, чтобы решить существующие проблемы: ситуацию, осложненную ходом избирательной кампании, непростыми отношениями с Россией и международными финансовыми организациями.

— Была цель поставить нового человека, у которого будет имидж сильного и строгого начальника. Биография господина Головченко этому и соответствует. В этом смысле у Сергея Румаса был имидж технократа. С другой стороны, как это часто бывало в белорусских правительствах, второе лицо — Снопков (сейчас первый вице-премьер — Прим. TUT.BY), такой умеренный рыночник, умеренный либерал — по крайней мере в прошлом. Такой баланс, как в правительстве Андрея Кобякова, когда первым вице-премьером был Матюшевский, который вроде бы был приверженцем реформ. Сейчас фактически повторяется схема правительства Кобякова, только господин Головченко — это Кобяков с погонами.

— Иван Тертель работал в КГБ, сейчас — глава Госконтроля. Это о чем-то говорит?

— Трудно сказать. В системе Госконтроля все люди такие: суровые, что называется. Я не исключаю, что, возможно, просто посчитали, что его предшественник уже выработался и у него есть определенная кредитная история. Представление о том, что человек из КГБ обязательно будет всех сажать — неверное. Абсолютно не факт, что Тертель будет всюду проводить проверки.

— Чего белорусам стоит ожидать от нового правительства?

— Складывается впечатление, что было некое напряжение между Администрацией президента или очень близким окружением Александра Лукашенко, в котором большую роль играет Наталья Кочанова, и правительством. Не исключено, что это все было затеяно, чтобы погасить некие конфликты, напряжения между ближним окружением и формальным правительством, потому что господин Румас явно в этот ближний круг никогда не входил. Судя по всему у него были свои представления о лучшей жизни для Беларуси и, возможно, они не совпадали с теорией ручного управления.

«Новые назначения направлены на улучшение экономической политики»

Политический аналитик Александр Шпаковский говорит, что, по его мнению, не стоит игнорировать тот факт, что на протяжении нескольких лет Роман Головченко руководил военно-промышленным комитетом, а «это система весьма успешных предприятий».

Политический аналитик Александр Шпаковский. Фото: eurasia. expert

— Это свидетельство того, что человек помимо военного прошлого является достаточно эффективным менеджером в области экономики, способным воплощать инновационные решения в области промышленности. У Госкомвоенпрома есть действительно прорывные разработки, важные не только для нашей безопасности, но и поставленные на экспорт. И это значит, что в экономике мы можем ожидать достаточно интересных решений. Я бы не сказал, что назначение силовика может негативно сказываться на качестве администрирования. Он не только силовик, но и менеджер. Что касается других назначений — по-моему, подборка кандидатур свидетельствует о том, что это правительство будет нацелено на развитие. И я не думаю, что стоит увязывать эти назначения с избирательной кампанией, потому что даже если предполагать, что у силовых структур в этой избирательной кампании будет особая роль, на разных должностях достаточно проверенных людей, и вовсе незачем втягивать правительство в реализацию каких-то специальных задач. Я все же считаю, что новые назначения направлены на улучшение экономической политики. Я бы не сказал, что прошлое правительство не справлялось со своими обязанностями, но очевидно, необходимо было перед выборами обновить команду, позвать новых людей, дать пространство для реализации их идей.

По мнению аналитика, в работе нового правительства стоит ожидать «продолжения практики модернизации белорусской промышленности».

— С учетом того, что вице-премьером назначен Снопков, я думаю, что продолжится процесс увеличения доли частного сектора в ВВП страны, могут быть в том числе и реформы, связанные с либерализацией условий ведения хозяйствования для бизнеса, могут быть приватизированы отдельные государственные предприятия, но тотальной приватизации системообразующих предприятий, конечно, не будет — и президент, и я думаю, что большинство министров, являются противниками таких мер: распродажи, как говорится, фамильного серебра. Но постепенно развитие рыночной экономики продолжится, главное не забывать о социально ориентированном характере государства, о людях, которые по тем или иным причинам в рынок не вписываются. Им необходимо помогать, чтобы не возникало разрыва, который сейчас существует, между Минском и регионами, а он достаточно серьезный.

«Видимо, будет взят курс на закручивание гаек и в экономике, и в других сферах»

Белорусский политолог Александр Класковский. Фото: TUT.BY

Белорусский политолог, руководитель аналитических проектов информационной компании БелаПАН Александр Класковский считает, что «нынешние кадровые изменения наводят на печальные мысли и показывают, что процесс преобразования Беларуси будет, видимо, нескорым и непростым».

— Назначение Романа Головченко премьером очень показательно, потому что Александр Лукашенко всегда тяготел к людям такого военного склада и вообще белорусскому официальному лидеру свойственно такое мобилизационное мышление, если вспомнить его любимые выражения, то это «сделать кровь из носу», значит, любой ценой, «жесточайший спрос» и так далее. Очевидно, что Александру Лукашенко не нужны люди с либеральными заморочками, которые грузят его сомнительными инициативами, а нужны исполнители, нужны люди, которые щелкают каблуками, берут под козырек и говорят, будет исполнено. Головченко — а он, в основном, занимался безопасностью и оружием — видимо, в представлении Лукашенко — идеальный кадр. Особенно в нынешних условиях, когда и экономика из-за пандемии оказывается в кризисе, и избирательная кампания пошла как-то не так с точки зрения Лукашенко, то есть явно, что народ недоволен и хочет перемен. Ответом на эти интенции мы видим то, что сейчас будет очевидно противоположная тенденция: поскольку официальному лидеру важно сохранить статус-кво, то, видимо, будет взят курс на закручивание гаек и в экономике, и в других сферах.

— То есть ожидать каких-то реформ нам не стоит?

— Лукашенко никогда не показывал себя реформатором, в его лексиконе слово «реформы» всегда фигурирует в таком ругательном контексте. Так что и прежде, наверное, у трезвомыслящих наблюдателей иллюзий на этот счет не было. Но сейчас, я думаю, что не только перспектива реформ перечеркнута, но и усиливается опасность, что в стране будет откат, регресс в разных сферах, не только в экономике. Есть опасность, что будут сворачиваться и какие-то минимальные пространства свободы и в других сферах, возможно наступление и на политические партии, и независимые СМИ. Ситуация такова, что мы косвенно можем судить о падении популярности Лукашенко. Мы не видим его программы, каких-то идей, как придать Беларуси динамичное развитие. И вместе с тем нынешний официальный лидер никакого желания уходить со своего поста не высказывает. Поскольку нужно сохранят власть, а какие-то либеральные методы, реформирование системы, очевидно, претят Лукашенко, значит, остается только закручивание гаек.