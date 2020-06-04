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До +24°С ожидается в Беларуси 5 июня

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +24°С ожидается в Беларуси 5 июня
До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью в юго-восточных районах, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем — 18-24 градуса тепла.

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