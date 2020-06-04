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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке нашли плинфу XII века с изображением музыканта-скомороха Фрагмент кирпича нашли во время раскопок возле Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря. "Изображение сохранилось не в полный рост, только...

Фрагмент кирпича нашли во время раскопок возле Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря. "Изображение сохранилось не в полный рост, только грудная часть. Под левой рукой музыкант держит струнный инструмент. Возможно, это гусли или какой-то струнно-смычковый инструмент. Нужно делать анализ", - отметил старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите