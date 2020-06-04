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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли ряд законопроектов В частности, в Беларуси планируют увеличить сроки установления инвалидности - на год для всех групп. Изменения позволят удлинить программы абилитации и...

В частности, в Беларуси планируют увеличить сроки установления инвалидности - на год для всех групп. Изменения позволят удлинить программы абилитации и реабилитации. Среди нововведений также создание специальных центров поддержки и предоставление инвалидам услуги персонального ассистента. Отдельная глава посвящена вопросам образования. Предусмотрено введение квот для приема на работу инвалидов.Согласно поправкам в еще одном законопроекте, получить белорусское гражданство станет проще. Срок непрерывного проживания в стране для иностранцев сократят до пяти лет. Кроме того, расширят круг лиц, которые смогут претендовать на льготный порядок получения гражданства. Изменения коснулись также закона об индивидуальном учете в системе государственного соцстрахования. В частности, планируется дополнить персонифицированный лицевой счет расширенными сведениями о трудовой деятельности - эти данные создадут основу для перехода к электронной трудовой книжке.