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Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение
04.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТурция возобновит авиасообщение с 40 странами, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. "Международные авиарейсы начнутся в этом месяце, рейсы будут возобновлены с 40 странами. Начиная с 10 июня, первые рейсы будут осуществлены в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и ТРСК (самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра)", - приводит его слова телеканал NTV.
По словам турецкого министра, на первом этапе Анкара достигла предварительного соглашения о возобновлении авиасообщения с 15 странами.
"В настоящее время мы договорились с ТРСК, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, ОАЭ, Молдавией, Узбекистаном, Украиной, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией", – добавил Караисмаилоглу.
Общее число инфицированных в Турции превысило 166 000, умерли 4 609 человек, выздоровели 130 852 пациента.
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Турция возобновит авиасообщение с 40 странами, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. "Международные авиарейсы...
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