Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение Турция возобновит авиасообщение с 40 странами, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. "Международные авиарейсы...

Турция возобновит авиасообщение с 40 странами, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. "Международные авиарейсы начнутся в этом месяце, рейсы будут возобновлены с 40 странами. Начиная с 10 июня, первые рейсы будут осуществлены в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и ТРСК (самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра)", - приводит его слова телеканал NTV.По словам турецкого министра, на первом этапе Анкара достигла предварительного соглашения о возобновлении авиасообщения с 15 странами."В настоящее время мы договорились с ТРСК, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, ОАЭ, Молдавией, Узбекистаном, Украиной, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией", – добавил Караисмаилоглу.Общее число инфицированных в Турции превысило 166 000, умерли 4 609 человек, выздоровели 130 852 пациента.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите