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Министр спорта и туризма Беларуси сегодня проведет прием граждан
05.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРуководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров. Сегодня запланирована встреча с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком. 10 июня на вопросы ответит министр культуры Юрий Бондарь. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.
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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров. Сегодня запланирована встреча с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком. 10...
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