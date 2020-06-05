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Посол Хутерер вручил главе IBB орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»

05.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер 4 июня в Минске вручил председателю дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау Виктору Балакиреву орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает БелаПАН.


Манфред Хутерер и Виктор Балакирев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В своей речи посол отметил, что Балакирев последние 20 лет находится в должности руководителя центра, который «в настоящее время является важнейшей германо-белорусской платформой для контакта между нашими странами по линии гражданского общества». По словам дипломата, Балакирев внес существенный вклад в создание мемориала в Тростенце и урочище Благовщина, который был официально открыт в конце июня 2018 года в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Балакирев после изучения германистики работал в Минском государственном институте иностранных языков (сейчас Минский государственный лингвистический университет) на должности доцента, а затем до 1994 года проректором по научной работе. После чернобыльской катастрофы на общественных началах работал в фонде «Дети Чернобыля» в Минске. Занимался организацией оздоровительных поездок белорусских детей в Германию, а также проектами медицинской помощи.

— Благодаря этой деятельности в начале 1990-х вы познакомились с Международным образовательным центром в Дортмунде и в 1993 году прошли в нем трехмесячную стажировку. После открытия в 1994 году Международного образовательного центра в Минске вы работали в нем в качестве руководителя образовательных программ, а в 2000 году стали председателем дирекции, — сказал Хутерер, обращаясь к Балакиреву.

Как отметил немецкий посол, в качестве председателя дирекции центра Балакирев положил начало ряду проектов, среди которых межрелигиозный рабочий круг из представителей православной и католической церкви, протестантских и баптистских общин, а позже и еврейских общин; рабочий круг по вопросам экологии, в который на текущий момент входит молодежь и студенты около 10 минских университетов; ежемесячные встречи журналистов, на основе которых возникла Школа журналистики МОЦ.

— Минский международный образовательный центр с 1994 года работает иногда в сложных политических условиях. Ему приходилось работать также во времена, когда отношения между Беларусью и Европейским союзом, в том числе Германией, были серьезно осложнены. В этот период вам образцовым образом удавалось донести до белорусских учредителей Минского МОЦ и белорусских ведомств задачи, которые с немецкой стороны были связаны с деятельностью или отдельными мероприятиями МОЦ, — отметил Хутерер. — Совместно с МОЦ в Дортмунде образовательные программы могли быть сформулированы таким образом, что они были одобрены белорусской стороной и в то же время соблюдены идеи, заложенные в МОЦ в Минске при его учреждении. Таким образом удалось в значительной мере оградить Минский МОЦ от участия в политических разногласиях и сохранить его в качестве центральной платформы германо-белорусских отношений.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению посла, Балакирев «многократно заслужил признание за выдающуюся деятельность в интересах германо-белорусских отношений». В этой связи президент ФРГ принял решение о награждении его орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Виктор Балакирев отметил, что деятельность МОЦ происходит «благодаря тесному и доверительному отношению между МОЦ в Минске и Дортмунде, благодаря поддержке МИД ФРГ и Беларуси, посольства Германии в Беларуси».

— Думаю, что эта награда — награда не только мне, но и большому коллективу белорусов и немцев, соратников, которые способствовали реализации всех тех программ, которые действительно внесли свой вклад во взаимопонимание и примирение между нашими народами. Награда очень значимая и очень важная для меня. С одной стороны, это большая честь, а с другой стороны, — вызов, обязательство не останавливаться на достигнутом и делать все возможное, чтобы продолжать и дальше совместными проектами и программами способствовать взаимопониманию между нашими странами и народами, — сказал руководитель МОЦ.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер 4 июня в Минске вручил председателю дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау...
 
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