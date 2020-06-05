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«Вальс танцуют с разрешения родителей». Мамы 11-класников - о том, как у детей пройдут выпускные

05.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускные-2020, которые пройдут в стране 10−11 июня, пройдут в непривычном формате. Из-за эпидситуации Министерство образования рекомендовало, чтобы праздник ограничился вручением аттестатов. Однако формат мероприятия каждое учебное заведение выбирает самостоятельно. Родители 11-классников рассказали TUT.BY, как для их детей организуют прощание со школой.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Средняя школа № 204 Минска открылась в 2018 году, выпуск-2020 здесь первый. Прощание с учебным заведением, рассказывают родители, «хотели сделать „вау“», но из-за ситуации с COVID-19, сценарий пришлось изменить.

— Праздник у нас пройдет в два этапа, — рассказывает Оксана Вербило, мама 11-классника Егора. — Первая часть — на улице. Тут для ребят организуют красную дорожку, фотозону, фотобокс. Будут работать барабанщицы, ведущий. Затем они пройдут в актовый зал — и начнется, вторая, торжественная часть.

На улице с выпускниками могут находиться родители, в актовый зал мам и пап уже не пустят. Возможно, говорит собеседница, во двор школы вынесут большой телевизор, и праздник в зале родные смогут увидеть на экране. Есть и другое предложение: кто-нибудь из учителей будет транслировать события из помещения в Instagram, а близкие подключится к стриму.

— Всего у нас 96 выпускников, но на праздник придет 66, — продолжает собеседница. — Наш зал на 300 мест, поэтому ребят рассадят через два кресла. Здесь детям вручат аттестаты и поздравят. Потом, уже на улице, парни и девушки выстроятся в цифру 204, их заснимет квардрокоптер — и все разойдутся по домам.

— Выпускники расстроились, что бала не будет?

— Нет, фото и видео этого дня у них останется, а поводы для встречи будут еще не раз.

На то, что прощание со школой пройдет без бала, спокойно отреагировали и 11-классники одной из школ Заводского района Минска. В этом году из учебного заведения выпускается один класс. Еще в марте родители проанализировали ситуацию с COVID-19 в Европе и решили: праздник отменяется.

— Если погода будет хорошей, то вручение аттестатов пройдет на улице. Тогда здесь смогут присутствовать родители, будем стоять вдалеке, — описывает ситуацию мама выпускника Анна Грановская. — Если пойдет дождь, мероприятие перенесут в школу. Нас внутрь не пустят. На этот случай мы сейчас ищем «казачка», который единственный пойдет в здание с детьми и учителями и будет стримить праздник в интернет.

По словам Анны, дети отнеслись к новому формату выпускного по-философски.

— Впереди у них ЦТ, если кто-то вдруг заболеет и не попадет на тесты, придется пропустить год. А у мальчишек еще и возникнет вопрос с армией, — рассуждает мама и говорит, что здоровье и тестирование сейчас важнее выпускного.

— Мой ребенок не хотел идти на выпускной, но в администрации сказали, что аттестат нам домой никто не понесет, — говорит одна из мам, ребенок которой заканчивает школу в Минской области.

Выпускной, продолжает собеседница, в их учебном заведении планируют провести на улице. Родителям присутствовать на празднике можно.

— Когда у нас был последний звонок, просили, чтобы из родных пришел только кто-то один, но все равно собрались и бабушки, и дедушки, — рассказывает мама. — Погода была плохой, поэтому мероприятие проходило в здании. Для детей расставили стулья на безопасном расстоянии. А те гости, которые появились позже, стояли кучками.

Есть родители, отмечает собеседница, которые предлагают продолжить праздник вне школы. Для этого они даже забронировали заведение.

— Но, так как не понятно, кто туда пойдет, да и желающих пока очень мало, предоплату они еще не вносили.

— А вы пойдете?

— Нет, нам нужно на ЦТ, мы рисковать не будем.

В классе, где учится дочь Вероники Шавель, на выпускной, насколько знает мама, планирует не идти всего одна ученица.

— Моя Виолетта заканчивает Марьиногорскую гимназию. У них очень дружный класс, — рассказывает Вероника. — Даже в четвертой четверти почти все они ходили на занятия. Только три человека учились из дома.

Выпускной, продолжает мама, дети ждут. В день, когда в гимназии должна была пройти линейка, город накрыла непогода. Администрация решила не рисковать и не собирать ребят в помещении. В итоге праздник отменили, но директор пообещал: последний звонок для 11-классников прозвенит на выпускном. Здесь же они станцуют вальс, который тоже готовили к концу мая.

— Так как во время вальса не соблюдается дистанция, танцевать его смогут только те, кому разрешили родители, — говорит Вероника. — Я была не против.

Выпускной в школе планируют провести на улице. Из гостей можно позвать только родителей. Нужны ли присутствующим маски, пока не обсуждалось. Наверное, полагает мама, дети и взрослые их наденут — «на экзамены ребята приходили в масках».

— Сразу, когда поняли, что бала не будет, расстроились, потом смирились. Сейчас главное, чтобы погода нас не подвела, а то еще и выпускной придется отменить, — шутит Вероника. — Впереди у детей ЦТ — это важнее праздника. Думаю, когда пандемия закончится, дети еще не раз соберутся.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители 11-классников рассказали TUT.BY, как для их детей организуют прощание со школой.
 
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