В Витебске устанавливают личность женщины, которую привезли без сознания в больницу - и она умерла

Источник материала: Tut.by

2 июня в Витебскую областную клиническую больницу из леса вблизи станции «Лучеса» привезли женщину без сознания. После она умерла. Давайте поможем милиции установить, кто это.

Приметы: на вид 45 лет; рост около 165 см; среднего телосложения; лицо прямоугольное; нос прямой; губы средней толщины; волосы прямые, средней длины, светлые, окрашенные.

Была одета: сиреневая кофта; черная болоньевая куртка с капюшоном и укороченными рукавами; брюки темно-синие; полусапоги черные замшевые на шнурках с двумя замками по бокам.



















При себе имела: зонт черный складной автоматический; пакет с личными вещами, предметами гигиены, косметикой.

Может быть гражданкой России или недавно прибыла оттуда. Если вам что-либо известно об умершей, просьба сообщить в Первомайский РОВД Витебска по телефонам 8 (0212) 376125; 8 (0212) 376102; 102.