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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти

05.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии.  В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управделами Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу. 
 
 
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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии.  В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит...
 
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