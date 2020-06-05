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На улице Аэродромной воздвигают путепровод

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского Финальный этап работ - на участке Жуковского-Аэродромная в столице. С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд...

Финальный этап работ - на участке Жуковского-Аэродромная в столице. С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд пускают общественный транспорт по проспекту Независимости и улице Володько. А улицу Жуковского продлят почти на два километра, на Аэродромной появится двухуровневая развязка. Восстановить движение планируют уже в июле.О масштабном дорожном строительстве -. Машины с гравием, экскаваторы и десятки работников дорожной службы. Здесь, на улице Жуковского, кладут асфальтобетонное покрытие. К сдаче сейчас готовят участок от улицы Могилевской до Аэродромной.С 6 по 29 июня планируют завершить работы на первом участке дороги - до пересечения с улицей Воронянского. В связи с этим общественный транспорт пойдет по объездным маршрутам. Автобус номер 24 поедет по проспекту Независимости, 65-й маршрут - по улице Володько.Следующий этап - обустройство магистрали до двухуровневой развязки. Строить ее начали еще в прошлом году. Путепровод по своей форме будет похож на лист клевера с 8 съездами.Как только участок Жуковского-Аэродромная будет готов, специалисты сразу приступят к работе с другой стороны развязки. Магистраль через новый жилой комплекс будет протяженностью почти 2 километра. Планируют завершить ее оборудование в декабре.