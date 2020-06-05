ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского

05.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Финальный этап работ - на участке Жуковского-Аэродромная в столице. С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд пускают общественный транспорт по проспекту Независимости и улице Володько. А улицу Жуковского продлят почти на два километра, на Аэродромной появится двухуровневая развязка. Восстановить движение планируют уже в июле.
О масштабном дорожном строительстве - Илья Цветков. Машины с гравием, экскаваторы и десятки работников дорожной службы. Здесь, на улице Жуковского, кладут асфальтобетонное покрытие. К сдаче сейчас готовят участок от улицы Могилевской до Аэродромной.
С 6 по 29 июня планируют завершить работы на первом участке дороги - до пересечения с улицей Воронянского. В связи с этим общественный транспорт пойдет по объездным маршрутам. Автобус номер 24 поедет по проспекту Независимости, 65-й маршрут - по улице Володько.

На улице Аэродромной воздвигают путепровод

Следующий этап - обустройство магистрали до двухуровневой развязки. Строить ее начали еще в прошлом году. Путепровод по своей форме будет похож на лист клевера с 8 съездами. 
Как только участок Жуковского-Аэродромная будет готов, специалисты сразу приступят к работе с другой стороны развязки. Магистраль через новый жилой комплекс будет протяженностью почти 2 километра. Планируют завершить ее оборудование в декабре.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финальный этап работ - на участке Жуковского-Аэродромная в столице. С завтрашнего дня закрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд...
 
Новости дня
Новости общества
 
Православный мир отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика