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Интерактивную карту мест сбора мусора разработали в столице
05.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОна поможет узнать, где находятся контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах. Есть и график вывоза мусора с конкретным маршрутом. А вскоре за передвижением спецтехники можно будет наблюдать онлайн. Новая функция появится, когда карту синхронизируют с GPS. Проект разработали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Теперь интерактивная карта работает в тестовом режиме, но в скором времени ресурс появится и в открытом доступе.
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Она поможет узнать, где находятся контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах. Есть и график вывоза...
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