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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интерактивную карту мест сбора мусора разработали в столице Она поможет узнать, где находятся контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах. Есть и график вывоза...

Она поможет узнать, где находятся контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах. Есть и график вывоза мусора с конкретным маршрутом. А вскоре за передвижением спецтехники можно будет наблюдать онлайн. Новая функция появится, когда карту синхронизируют с GPS. Проект разработали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Теперь интерактивная карта работает в тестовом режиме, но в скором времени ресурс появится и в открытом доступе.