Президент подписал указ о преференциях при поступлении - для учеников аграрных классов и служивших в армии

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал изменения в Указ № 80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования», сообщает пресс-служба президента.

По новому указу, выпускникам профильных аграрных классов при поступлении на условиях целевой подготовки специалистов будет достаточно пройти собеседование, вступительные испытания не понадобятся.

Также указ предоставляет преференции для молодых людей, прошедших срочную военную службу (службу в резерве), при наличии рекомендации воинских частей. Они смогут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств, а также поступать вне конкурса (для получения среднего специального образования) на наиболее востребованные экономикой специальности. По сообщению пресс-службы, в числе преференций также поступление вне конкурса (для получения высшего образования) на специальности профиля «Здравоохранение» при наличии среднего специального медицинского образования.

Кроме того, Министерству транспорта и коммуникаций поручено определить порядок отбора для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Подготовку таких специалистов планируется начать с 2021 года на базе Белорусской государственной академии авиации.