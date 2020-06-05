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Еще один суд за участие во встрече блогера Тихановского в Могилеве: женщина попала в кадр стрима

05.06.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района оштрафовал могилевчанку Ольгу Лобан за нарушение закона о массовых мероприятиях, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: mspring. online

В рапорте милиции указано, что Ольга Лобан «с 17.30 до 19.30 приняла участие в несанкционированном митинге» на Витебском проспекте 5 мая.

Напомним, 5 мая милиция пыталась задержать команду YouTube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского, которая приехала в Могилев на встречу с подписчиками. Брендированный автодом остановили сотрудники ГАИ и попытались задержать его водителя, Константина Серегина, но люди обступили его со всех сторон и не подпустили к нему силовиков. В итоге встреча все-таки прошла, ее курировал Владимир Неронский.

Днем 6 мая блогера Сергея Тихановского задержали под Могилевом, куда он направлялся на следующий день после того, как в город приехала команда его YouTube-канала. В этот же день задержали Сакова, Арановича, Неронского, Лазаренка. 8 мая их осудили за организацию и участие в несанкционированном митинге «с публичным обсуждением власти».

Все четверо вину не признавали, но суд отправил их на «сутки»: Неронскому дали 10 суток административного ареста, Сакову и Лазаренку — пять, Арановичу — шесть. Нахождение под стражей с момента задержания учли при отбывании наказания.

Артем Саков вышел на свободу из могилевского ИВС 11 мая, Александр Аранович и Степан Лазаренок — 12 мая. Их встретили и помогли добраться до дома подписчики YouTube-канала «Страна для жизни». Водителя Константина Серегина, которого отбили у милиции 5 мая, задержали 8 мая в Минске, привезли в Могилев, осудили — и сразу отпустили.

Ольга Лобан на суде 5 июня подтвердила, что находилась на Витебском проспекте в указанный день, однако свою вину в участии в несанкционированном митинге она не признала. Женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, у нее третья группа инвалидности по зрению.

Против Лобан в суде свидетельствовал сотрудник УВД Владимир Пугачев. Также выступил сотрудник ГАИ Артур Терещенко. Оба заявили, что женщина «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии». В доказательство вины женщины милиция предоставила кадр из видеострима.

Судья Наталья Крашкина встала на сторону милиции и в качестве наказания назначила Ольге Лобан штраф 20 базовых величин (540 рублей).

Напомним, могилевчанин Игорь Щемелев незаконно провел трое суток в СИЗО: милиционеры обознались и решили, что он участвовал «в несанкционированном массовом мероприятии» — встрече команды блогера Тихановского 5 мая. При этом компенсацию за содержание 3 суток под стражей он не получит — так решила судья суда Октябрьского района судья Жанна Пушкина.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ольгу Лобан оштрафовали за нарушение закона о массовых мероприятиях.
 
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