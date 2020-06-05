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Еще один суд за участие во встрече блогера Тихановского в Могилеве: женщина попала в кадр стрима
05.06.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района оштрафовал могилевчанку Ольгу Лобан за нарушение закона о массовых мероприятиях,
В рапорте милиции указано, что Ольга Лобан «с 17.30 до 19.30 приняла участие в несанкционированном митинге» на Витебском проспекте 5 мая.
Напомним, 5 мая милиция пыталась задержать команду YouTube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского, которая приехала в Могилев на встречу с подписчиками. Брендированный автодом остановили сотрудники ГАИ и попытались задержать его водителя, Константина Серегина, но люди обступили его со всех сторон и
Днем 6 мая блогера Сергея Тихановского
Все четверо вину не признавали, но суд отправил их на «сутки»: Неронскому дали 10 суток административного ареста, Сакову и Лазаренку — пять, Арановичу — шесть. Нахождение под стражей с момента задержания учли при отбывании наказания.
Артем Саков
Ольга Лобан на суде 5 июня подтвердила, что находилась на Витебском проспекте в указанный день, однако свою вину в участии в несанкционированном митинге она не признала. Женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, у нее третья группа инвалидности по зрению.
Против Лобан в суде свидетельствовал сотрудник УВД Владимир Пугачев. Также выступил сотрудник ГАИ Артур Терещенко. Оба заявили, что женщина «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии». В доказательство вины женщины милиция предоставила кадр из видеострима.
Судья Наталья Крашкина встала на сторону милиции и в качестве наказания назначила Ольге Лобан штраф 20 базовых величин (540 рублей).
Напомним, могилевчанин Игорь Щемелев
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Ольгу Лобан оштрафовали за нарушение закона о массовых мероприятиях.
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