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Освободили одного из фигурантов по «делу Тихановского» - Сергея Колмыкова. Он едет домой

05.06.2020 20:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненца Сергея Колмыкова, которого задержали в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской, отпустили. Об этом TUT.BY рассказала девушка Сергея — Ирина.


Так проходила встреча в Гродно 29 мая. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ранее Ирина рассказывала, что Сергей оказался в эпицентре событий случайно, ведь пара стояла вдалеке от происходящего. И у гродненки было доказательство — съемка с дрона, которая была показана в сюжете по телеканалу «Беларусь 1» 31 мая.

Ирина рассказывает, что Сергей позвонил ей сегодня, 5 июня, с чужого телефона. Проговорили они совсем немного.

— Он только сказал, что его отпустили и он едет домой, — говорит девушка. Больше подробностей она пока не знает.

В Гродно парень будет уже поздно вечером.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненца Сергея Колмыкова, которого задержали в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты...
 
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