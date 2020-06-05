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Обратная связь. Новая школа искусств и восстановленное воинское захоронение

05.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Практика прямых линий, личных приемов граждан специалистами разных рангов и служб позволяет снимать остроту многих проблем. По-прежнему наибольшее количество обращений касается коммунальной тематики - качества дорог, капитального ремонта жилищного фонда. Отрадно, что наряду с этим звучат и благодарности от тех, кому удалось помочь. Андрей Ястребов о том, насколько оперативно решаются проблемы. 

У семилетней пианистки Анны Коршун сейчас сольфеджио.  В мечтах же - стать виртуозным музыкантом. И не исключено, ведь в дневнике ученицы хорового отделения Ушачской школы искусств, где обучаются музыке, танцам и изобразительному искусству свыше трех сотен юных дарований, только девятки и десятки. 

Единственное, что стесняло творчество детей и педагогов, это старое здание альма-матер. А зал для хореографии и вовсе приходилось арендовать у местной строительной организации. Просьба о новой школе искусств прозвучала во время выездного приема.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Бывшая музыкальная школа была не совсем в презентабельном состоянии. Я там был по приглашению директора этой школы и посмотрел. И мы приняли решение -  реконструировать одно из зданий средней школы. И вот на том месте сделали за два года прекрасную музыкальную школу".

И вот уже такой важный для райцентра объект в стадии завершения. С просторными  фойе, кабинетами, оркестровыми и хоровыми классами. Впереди - внутренние работы, фасад, закупка инструментов. Кстати, пустовать не будет и прежнее здание, после ремонта в него переедет библиотека.

Андрей Голякович, зампредседателя Ушачского райисполкома: "Для всех нас это долгожданное событие. Задача поставлена, чтобы новый учебный год детки встречали в новом красивом здании все вместе. Полностью под требование школы искусств все предусмотрено. И шумоизоляция, и отдельные классы для всех. Здесь все сделано, чтобы заниматься искусством, музыкой, хореографией".

Под Быховом восстановили воинское захоронение


Под Быховом удалось восстановить еще одно воинское захоронение. С просьбой об этом к местным властям обратился бывший житель одной из деревень, который не забывает свою малую родину. Именно в этих местах в 44-м шли ожесточенные бои по освобождению района. И сразу после войны были захоронены шестеро бойцов. Но погост время не пощадило. 

Но восстановленное к 75-летию Великой Победы захоронение - не единственная гордость. Благодаря сохраненному местными жителями документу, все-таки удалось установить имя одного из героев. 

Роман Галынский, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Быховского райисполкома: "Похоронка, в которой было указано место захоронения и дата гибели этого партизана. Это 19 января 1944 года. Рыжанков Иван Александрович погиб, защищая Родину". 

Поисковикам предстоит еще немало работы по установлению данных о погибших партизанах, подпольщиках, мирных жителях. Более 70 воинских захоронений только в Быховском районе. В обелиски и сегодня вписываются новые имена.  

Благодаря инициативе местных жителей появилась и эта памятная доска - в честь героев Великой Отечественной. На здании железнодорожной станции Тощица. В годы войны -настоящий плацдарм. 

Герои Советского Союза - майор Борис Коваленко. Это благодаря его лыжному батальону были перерезаны коммуникации фашистов и в тыл переправлены свыше 5 тысяч партизан и местных жителей. И  Галактион Размадзе, пойдя в штыковую, он вывел из окружения бойцов. Здесь, у ухоженной братской могилы их товарищей, всегда живые цветы.

 
 
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Практика прямых линий, личных приемов граждан специалистами разных рангов и служб позволяет снимать остроту многих проблем. По-прежнему наибольшее количество...
 
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