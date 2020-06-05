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Под Быховом восстановили воинское захоронение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обратная связь. Новая школа искусств и восстановленное воинское захоронение Практика прямых линий, личных приемов граждан специалистами разных рангов и служб позволяет снимать остроту многих проблем. По-прежнему наибольшее количество...

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