ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Льготы при поступлении выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам

05.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правила приема в высшие и средние специальные заведения сегодня скорректированы указом Президента. Так, выпускники профильных аграрных классов при поступлении на условиях целевой подготовки на сельскохозяйственные специальности будут зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний. 

Также в документе прописаны преимущества для абитуриентов, прошедших срочную военную службу, при наличии рекомендации воинских частей. Кроме этого, Минтрансу поручено определить порядок профессионального отбора будущих студентов для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Отметим, подготовку таких специалистов планируют начать с 2021 года на базе Белорусской государственной академии авиации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правила приема в высшие и средние специальные заведения сегодня скорректированы указом Президента. Так, выпускники профильных аграрных классов при поступлении...
 
Новости дня
Новости общества
 
От здоровья до глобальных экономических и политических вопросов. Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика