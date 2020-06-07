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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан Павел Северинец с соратниками
07.06.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты на пост главы государства. Пикеты организованы по всей стране. При этом представители так называемой оппозиции не оставляют попытки устроить провокации. Вот и сегодня в месте проведения пикетов в Минске у Комаровского рынка самый настоящий митинг устроил с соратниками Павел Северинец. Который, к слову, в нынешней избирательной кампании не участвует.
К многочисленным просьбам и предупреждениям милиции о недопустимости проведения несанкционированного митинга его организаторы не прислушались. В результате за нарушение законодательства о массовых мероприятиях организаторы митинга Павел Северинец, Ольга Николайчик, Александр Гречишников, Вероника Мищенко и еще 14 самых активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны.
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В Беларуси продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты на пост главы государства. Пикеты организованы по всей стране. При этом представители так...
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