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Сегодня в Беларуси будет до 30 градусов тепла
08.06.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусов на этой неделе ждет настоящая жара. Из-за этого синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня по стране днем будет до 30 тепла, а завтра до 32. В западных районах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
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Белорусов на этой неделе ждет настоящая жара. Из-за этого синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня по стране днем будет до 30 тепла, а завтра до 32. В...
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