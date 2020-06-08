|
Жара, дожди и грозы. Погода в Гродно на неделю
08.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно наконец пришло лето. Новая рабочая неделя будет жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы,
В понедельник переменная облачность, возможен дождь. Днем — гроза. Воздух днем прогреется до +27 °С.
Во вторник — переменная облачность, дождь, слабый ветер. Утром — возможна гроза. Станет прохладнее. Температура воздуха — +21…23 °С.
В среду переменная облачность и дожди. Возможна гроза. Днем — до +24 °С.
В четверг утром — ясно, днем и вечером — переменная облачность и дожди. Днем — +27 °С.
В пятницу ясно и без осадков. Днем будет до +30°С.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно наконец пришло лето. Новая рабочая неделя будет жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)