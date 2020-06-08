Жара, дожди и грозы. Погода в Гродно на неделю

Источник материала: Tut.by

В Гродно наконец пришло лето. Новая рабочая неделя будет жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник переменная облачность, возможен дождь. Днем — гроза. Воздух днем прогреется до +27 °С.

Во вторник — переменная облачность, дождь, слабый ветер. Утром — возможна гроза. Станет прохладнее. Температура воздуха — +21…23 °С.

В среду переменная облачность и дожди. Возможна гроза. Днем — до +24 °С.

В четверг утром — ясно, днем и вечером — переменная облачность и дожди. Днем — +27 °С.

В пятницу ясно и без осадков. Днем будет до +30°С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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