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В Пинске мошенник обокрал центр мобильной связи по телефону
08.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске мошенник сумел обокрасть центр мобильной связи по телефону, да еще и руками поверившей ему сотрудницы. Об этом
В одном из городских центров мобильной связи 7 мая раздался звонок, и мужчина на том конце провода представился сотруднице специалистом службы технической поддержки. Он сказал, что прямо сейчас необходимо протестировать платежно-компьютерную систему, а сам он будет руководить процессом удаленно, объясняя ей всю последовательность действий в системе. Девушка выполнила все инструкции, а позже выяснилось, что со счета центра исчезли более 1900 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают личность преступника.
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Мужчина по телефону сумел убедить сотрудницу, что он является специалистом службы поддержки и производил манипуляции ее руками, объясняя ей последовательность...
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