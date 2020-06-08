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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня
08.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В понедельник днем по юго-востоку Беларуси во многих районах, а на остальной территории местами максимальная воздуха достигнет 30-32 градусов тепла, в ночное время будет 14-19 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.
В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Жаркая погода сохранится и 9-10 июня.
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