Как строительство атомной станции изменило Островетчину. Фотохроника

Источник материала: Tut.by

До запуска белорусской АЭС остались считанные дни . Об этом заявил Александр Лукашенко в конце прошлой недели. Журналист Василий Семашко с 2008 года внимательно следил за изменениями в регионе. Сегодня мы показываем, как двигалась стройка и как она влияла на Островетчину.

До. Хутора, леса, реки и костелы

Малонаселенная хуторская местность с лесами, множеством небольших рек и болот. Это Островетчина. Здесь часто менялась власть, веками бок о бок жили белорусы, литовцы, поляки, евреи и русские.



Костел Воздвижения

Деревня Быстрица — старейшее поселение региона — впервые упоминалась в 1390 году в связи с тем, что великий князь Ягайло основал здесь католический храм Воздвижения. Во второй половине 18-го века костел был существенно перестроен, поэтому датой его возведения считается 1761 год.

В Беларуси Островецкий район считался захолустьем, в ходу была поговорка «Островец — свету конец». Райцентр Островец был городским поселком с разбитыми дорогами, серыми обшарпанными зданиями и обязательным для райцентра памятником Ленину. Проживало в нем примерно 8300 человек. Основное транспортное сообщение — автобусы и маршрутки. Ближайшая железнодорожная станция Гудогай на линии Минск-Вильнюс находится в 5 км. Оттуда несколько раз в сутки отправлялся дизель-поезд до Молодечно и останавливались для пограничного контроля все проходящие поезда дальнего следования. В 25 км от Островца проходит автодорога Вильнюс-Полоцк. С 1960-х до конца 1980-х в Островце существовал аэропорт с грунтовой ВПП, откуда пассажирские самолеты Ан-2 летали в Гродно, Ошмяны и на озеро Нарочь.



Здание администрации в Островце, 2008 год

Из производств в Островце действует завод «Радиодеталь». При СССР он был филиалом Вильнюсского военного радиозавода. После развала СССР, сохранив название, стал выпускать бытовые удлинители, гвозди, и прочие изделия, не имеющие отношения к радиопромышленности.

Достопримечательностями Островца считаются два костела: Костел Святых Космы и Дамиана (1785−1787 гг.) и костел Отыскания Святого Креста (1910−1911 гг).



Костел Отыскания Святого Креста

Островец окружают по большей части вымирающие деревни и множество заброшенных хуторов. Из природных достопримечательностей — увековеченные на утвержденном в 2007 году гербе района реликтовые дубы и рыба кумжа из семейства лососевых, которая нерестится там в чистых реках. На севере района протекает Вилия.









С пологих холмов открывает вид на многие километры вокруг. Рукотворными достопримечательностями этого католического края являются костелы, среди которых один из самых красивых белорусских храмов — костел Святой Троицы в Гервятах.





С точки зрения экологии, красоты природы и обилия красивейших костелов Островецкий край привлекателен для развития туризма.

2008. Разведка

Все изменилось в 2008 году: в Островецком районе начались работы по разведке одной из четырех площадок под строительство Белорусской АЭС. В 25 километрах к востоку от Островца в районе деревень Валейкуны, Поболи, Шульники и Бобровники сразу множество автомобильных буровых установок сверлили скважины.





Через поля проложили провода с датчиками, которые регистрировали прохождение взрывной волны от проводимых геологоразведкой подземных взрывов — так создавались геологические карты региона. Для чего ведутся работы, геологи местным жителям поначалу не рассказывали.



Геологоразведочная техника в деревне Валейкуны, 2008 год

От деревни Валейкуны до «атомной» площадки меньше километра. В 2008 году здесь насчитывалось около 20 дворов и проживал 41 человек. Половина домов пустовала и постепенно разваливалась. На старых картах в деревне отмечена школа, но местные жители уже о ней позабыли — детей учиться возил школьный автобус в Швейляны за 5 километров. А в 7 километрах от атомной площадки в деревне Рымдюны работает школа с преподаванием на литовском языке и Литовский центр культуры, образования и информации.

В Валейкунах из социальных и культурных объектов — только автолавка, которая приезжает раз в неделю. Когда-то был фельдшерско-акушерский пункт. В 2008 году почти вся Беларусь была покрыта сотовой связью, но в этих местах тогда ее не было. Проводные телефоны были установлены только в двух домах, а об интернете люди не могли даже мечтать.



Баба Геня. 2008 год

Вплотную к площадке подступал хутор, где всю жизнь без электричества жила одинокая баба Геня. Лет десять назад она умерла. Хутора тоже больше нет. Сейчас здесь воинская часть охраны.

Когда в 2008—2009 года в Беларуси велись споры о строительстве атомной электростанции, местные жители, с одной стороны, опасались близости АЭС, а с другой — очень надеялись получить работу на атомной стройке за достойную зарплату.

2009. Новая жизнь Островца

О том, что строить АЭС будут под Островцом, стало известно в начале 2009 года. Этот год можно считать началом новейшей истории Островца и местности, где расположена «атомная» площадка.

В 2009 году в Островце провели первый значимый ремонт. На главных улицах положили новый асфальт, тротуары вымостили плиткой, здания выкрасили в традиционные бежево-бордовые цвета, отремонтировали гостиницу и здание администрации. Будто готовились к Дню письменности или Дожинкам, не меньше.





Чтобы разъяснять населению о пользе и безопасности мирного атома, в здании киноконцертного зала в 2009 году оборудовали Информационный центр Островецкой АЭС.





Сделали это перед обсуждением отчета об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Выглядело оно примерно так. В лучших традициях соцреализма из разных мест Гродненской области организованно привозили автобусами представителей трудовых коллективов, которые требовали построить АЭС именно под Островцом. Агитаторы рассказывали о великом счастье для местных жителей устроиться на стройку века за достойную зарплату. Атомщики, слушая их, улыбались, зная, что обычно квалификация местных жителей слишком низкая для работы на таких объектах.

В 2010 году на северо-восточной окраине Островца на улице Володарского построили несколько первых 8-этажных панельных домов для строителей АЭС. Это были самые высокие здания городского поселка.





В квартирах первого этажа одного из зданий тогда разместилось государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции».

2010. Площадка, пионерная база, железная дорога

В 2010 году начались работы по подготовке площадки для строительства АЭС. Они велись по невиданным для Беларуси технологиям.





Размеры площадки 1×2 километра. Половина — территория самой станции. Вторая половина — производственная база строительства АЭС — железнодорожная станция, склады, бетонный завод и многое другое. Выбрали площадку так, что на ее территории не было жилых деревень — никого отселять не понадобилось.





С этой территории вначале аккуратно сняли верхний плодородный слой грунта и складировали его поблизости. Затем стали выравнивать рельеф. В центре площадки пришлось снимать слой земли в полтора метра. Работы по выравниванию площадки велись до 2011 года.







По геодезической отметке видно, какой слой грунта снят

Надежды местных сельских жителей, желавших массово устроиться работать на строительство БелАЭС, не оправдались — повезло лишь единицам, из которых большая часть устроилась сторожами.

Когда в 2011 году площадка была большей частью выровнена, к ней подвели линию электропередачи мощностью 110 КВт, построили подстанцию, скважину водоснабжения и стали возводить первые здания — администрации и лаборатории.



Возведение административного корпуса. Теперь в зале этого здания проводят мероприятия для прессы

Рядом со станцией Гудогай в 2010—2011 годах возвели «Объединенную пионерную базу строительства АЭС». Это фактически новая железнодорожная станция с логистическим центром, бетоносмесительный и растворобетонные узлы, цеха по производству железобетонных изделий и деревообработке, автомобильная заправка, всего около 30 промышленных зданий и сооружений.

Пионерная база нужна была для того, чтобы построить необходимую инфраструктуру для строительства АЭС. Потом мощности пионерной базы переориентировали на нужды города.



Пионерная база

Тогда же от железной дороги Минск-Вильнюс начали строить однопутную «железку» на стройплощадку АЭС. Эта железная дорога заканчивается на стройплощадке станцией Бобровники около одноименной деревни.



Железная дорога на АЭС



Станция Бобровники

Нью-Островец: детские сады, школы, магазины

В начале 2010 года БелНИИП градостроительства представил разработанный институтом «Гродногражданпроект» генеральный план застройки Островца под названием «Город энергетиков Островецкой АЭС».



Генеральный план застройки Островца

По плану, в южной и юго-восточной частях Островца должны появиться три новых микрорайона, а центр города должен переместиться в новую часть, ближе к автомобильной и железной дорогам. С завершением строительства третьего микрорайона численность населения Островца должна составить 40 тысяч человек. Это стандартная численность городов-спутников АЭС типа Висагинаса или Припяти.



Начало строительства жилых домов, согласно Генеральному плану застройки. Микрорайон Восточный

По первоначальному плану, в Островце должны были появиться 16-этажные здания. Пока же их максимальная высота — 8 этажей, а в новых микрорайонах преобладают 5−7-этажки. Если сравнивать новостройки Островца с «человейниками» Минска, то выглядят они очень уютно.



Островец новый

Вместе с жилыми домами сооружалась инфраструктура: детские сады, школы, магазины и другие объекты. 27 марта 2012 года постановлением Совета министров № 268, Островцу присвоен статус города.

В 2015 году был построен микрорайон Восточный, куда из старого киноконцертного зала в специально построенное здание переехал инфоцентр БелАЭС.



Инфоцентр БелАЭС в новом здании

В этом же микрорайоне справило новоселье и местное управление КГБ.

Средняя численность персонала работающей АЭС проекта «АЭС-2006», как под Островцом, — 2300 человек. Но для строительства такой АЭС требуется около 7000 человек. Поэтому в новых жилых домах решили организовать общежития, а после отъезда строителей провести косметический ремонт и передать квартиры под постоянное проживание персонала АЭС.

На сооружении энергоблоков задействованы 23 субподрядные организации, в том числе 18 белорусских, из которых наиболее крупные «Гроднопромстрой», строительный трест № 8, «Белэнергострой», «Гомельпромстрой».

Командированные рабочие трудятся вахтовым методом по две недели 12 часов в смену.



Рабочие строительной организации из Пинска в Островце

Зарплаты белорусских рабочих на стройке АЭС ненамного отличаются от средних по стране. Пьянства среди строителей в Островце не наблюдается. Причина — строгая служба безопасности на БелАЭС. У прибывшего на работу с перегаром «после вчерашнего» служба безопасности сразу и навсегда изымает допуск на стройплощадку.

Местной гостиницы для размещения многочисленных делегаций на БелАЭС не хватало, и в 2016 году в Островце открылась трехзвездочная гостиница Sun Hotel. Гостиница построена с участием турецкого капитала, объем инвестиций составил около $ 12 млн.



Sun Hotel

Нехваткой гостиниц с выгодой для себя воспользовались местные жители. Стоимость аренды жилья сейчас в Островце даже в сравнении с Минском удивляет. Недавно мы подробно об этом писали . Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 500−600 долларов США в месяц.

Кроме Островца, жилье можно арендовать в деревнях, близких к АЭС, причем, значительно дешевле, но и хуже качеством.





2012. Котлован

Важнейшей датой новейшей истории региона является 15 сентября 2011 года

В этот день подписан указ президента «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418, в котором указано, что местом размещения сооружений атомной электростанции определен «земельный участок в Островецком районе Гродненской области».

31 мая 2012 года место будущей АЭС в присутствии руководства района и дирекции строящейся АЭС окропили святой водой настоятели Островецкого храма святых апостолов Петра и Павла отец Георгий Савицкий и Гервятского костела Святой Троицы Леонид Нестюк. Дальше в ход пошли экскаваторы — начали рыть котлован.





Президента, обычно присутствующего на важных белорусских событиях, тогда на стройплощадке не было — он приехал 9 августа 2012 года, заложив в большой камень-валун капсулу с посланием потомкам. Сейчас этот валун находится напротив здания дирекции строительства АЭС.

В жаркую сухую погоду стройплощадка издалека была заметна по облаку песчаной пыли над ней. Чтобы хоть как-то уменьшить количество пыли, на площадке работали поливальные машины.

Котлован рыли без выходных. По официальной информации, было задействовано 17 экскаваторов и 90 самосвалов. Самосвалы МАЗ принадлежали предприятиям в Минска, Жодино и Ошмянах. Экскаваторы — южнокорейского производителя Doosan, а также Hitachi и Hyundai. Бульдозеры Б11 — с челябинского тракторного завода. Все машины практически новые.



Рытье котлована, 2012 год

Землю вывозили за три километра в район деревни Поболи, засыпая ей овраги и небольшие болота. Сверху насыпали плодородный грунт, превратив ранее непригодные для сельхозработ земли в плодородные поля.

К тому времени к стройплощадке были подведены автомобильная и железные дороги, ЛЭП, сооружена подстанция, заканчивалось строительство железнодорожной станции, около площадки работала скважина водоснабжения, были построены первые капитальные строения.



Площадка. Административное здание, 2012 год. Тогда же вокруг стройплощадки стали возводить первый ряд забора

2013. Лес кранов, военный городок, туристы

Сначала прогресс в строительстве БелАЭС измерялся глубиной вырытого котлована. Дошли до максимальной глубины в 14 метров, затем стали расти железобетонные конструкции.



Начало бетонных работ



Краны на площадке

Теперь уже «атомная» площадка была заметна издалека не по облаку пыли над котлованом, а по «лесу» из подъемных кранов. Особенно выделялись два самых больших «Liebherr LR 11 350» грузоподъемностью 1350 тонн.





С того момента важнейшим показателем в сводках со стройплощадки стала высота железобетонных сооружений АЭС. Гигантские железобетонные конструкции станции росли над местностью, стремясь к расчетному максимуму 70 метров. Он был достигнут в 2016 году.



Белорусская АЭС в начале 2016 года

Яркое зарево прожекторов над стройплощадкой было видно за километры.

Поскольку у белорусских строителей нет опыта строительства атомных станций, на ответственных работах задействовали россиян. Также на стройку прибыли специалисты из Украины.

Еще один важный этап — сооружение водовода от Вилии протяженностью 10,5 км. По этому водоводу будут забирать техническую воду для охлаждения АЭС. Предусмотрен и сброс теплой воды, которую в соответствии с требованиями экологии, специально охлаждают по пути к реке, чтобы теплая вода не влияла на биологический мир реки.



Водозабор технической воды на берегу Вилии напротив деревни Малые Свирянки

Вместе со строительством АЭС началось сооружение ЛЭП для выдачи энергии со станции. Четыре линии уже готовы. Часть из них строили китайские рабочие.



Рабочие из Китая строят ЛЭП

Для защиты БелАЭС рядом со станцией построили воинскую часть 7434 внутренних войск для охраны объекта.



Воинская часть 7434

А в нескольких километрах от АЭС в направлении Ворнян появился военный городок 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. Рядом насыпали курганы позиций для радиолокационных станций (РЛС) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).





Технические позиции для ЗРК соорудили в двух других сторонах от АЭС, чтобы для ПВО не было «мертвых» зон за сооружениями станции. На технических позициях ПВО вблизи БелАЭС возвышаются сторожевые вышки для визуального наблюдения за обстановкой.

2014. Градирни, которые видны за 30 километров

В 2014 году на стройплощадке АЭС стали возводить две градирни — сооружения башенного типа системы охлаждения станции.



Градирни БелАЭС. Начало стройки



Внутри градирни

Сейчас эти градирни высотой 171 метр являются самыми высокими сооружениями не мачтового типа в Беларуси. Для сравнения — жилая высотка «Парус» в Минске имеет высоту до уровня крыши 114 метров.

Глядя на гигантские градирни, окрестные бабушки стали рассказывать, что… в них будут дымиться ядерные реакторы, выбрасывая вверх радиацию.

Раньше над деревенскими хатами возвышались костелы, удивляя своей величественностью. сейчас — но в значительно больших масштабах — нависают градирни. Их можно увидеть с расстояния 30 километров. Даже самые высокие строения выглядят совсем маленьким на фоне построенной Белорусской АЭС.



Вид на БелАЭС из деревни Ворняны

В 2018 году в деревнях по соседству с АЭС провели работы по «благоустройству», подобные тем, что проводит предприятие «Полесье» в деревнях, прилегающих к Чернобыльской зоне. Снесли нежилые дома, превратив места, где они стояли в зеленые лужайки. Из-за этого некоторые деревни стали выглядеть как стоящие рядом хутора. В ближайших к станции деревнях были установлены динамики системы экстренного оповещения.

Но жизнь в окружающих деревнях практически не изменилась. Старые, частью нежилые дома, коровники с бычками, отдыхающими на смешанной с навозом соломе, невысокая водокачка около фермы, покосившиеся разваливающиеся хаты и рядом гигантских современные сооружения Белорусской АЭС — таков сегодня пейзаж Островетчины.







Гигантская АЭС, окруженная рядами мощных заборов, выглядит подобием китайского «запретного города», куда совсем немного местных жителей имеют доступ по работе. Тех, кто имеет отношение к станции, и всех остальных жителей региона разделяет не только несколько рядов заборов, круглосуточно охраняемых вооруженной охраной. Их разделяет социальная пропасть. Для большинства местных жизнь мало изменилась — работать негде, зарплаты низкие, старики умирают, а молодежь, которая не хочет спиваться, стремится уехать в города — сельская местность вокруг АЭС вымирает.