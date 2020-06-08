В инспекции МНС по Пинскому району рассказали, как физическим лицам осуществлять деятельность по музыкальному обслуживанию свадеб, юбилеев, предоставлению услуг тамадой

Источник материала: Полесская правда



В настоящее время такие виды деятельности, как:

— музыкально — развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

— деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

— предоставление услуг тамадой;

— деятельность, связанная с поздравлением с днём рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения

физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии самостоятельного осуществления деятельности, без привлечения иных физических лиц.

У физических лиц, осуществляющих вышеперечисленные виды услуг, возникает обязанность по уплате единого налога независимо от размера полученного дохода.

Для осуществления указанных видов деятельности гражданин обязан до начала осуществления деятельности представить в любой налоговый орган уведомление (письменно или через личный кабинет плательщика www.nalog.dov.by), с указанием конкретных видов деятельности, которыми он предполагает заниматься, а также периода и места осуществления деятельности.

Для того, чтобы стать физическому лицу пользователем личного кабинета плательщика, необходимо единожды с паспортом обратиться в любую налоговую инспекцию и получить идентификационный логин и пароль. Услуга предоставляется бесплатно.

На основании поданного уведомления налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, подлежащей уплате. Так, ставка единого налога при осуществлении вышеуказанных видов деятельности в г. Пинске установлена в размере 57,43 руб. (в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 – 28,72), в других населенных пунктах Пинского района в размере 45,04 руб. (в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 – 22,52 руб.).

Прежде чем приступить к началу осуществления деятельности, гражданин обязан уплатить рассчитанную налоговым органом сумму единого налога. Уплата единого налога производится за те месяцы, в которых гражданин будет осуществлять деятельность. При этом вести учёт полученных доходов, а также составлять и предоставлять отчётность в налоговый орган не требуется.

Документ об уплате единого налога должен находиться у физического лица, обслуживающего торжественные мероприятия, в местах осуществления деятельности.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по единому налогу в размере 20% от установленных ставок единого налога:

— для плательщиков – пенсионеров по возрасту;

— для плательщиков-инвалидов;

— для плательщиков — родителей (усыновителей, удочерителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет.

За осуществление видов деятельности без уплаты или неполной уплате единого налога предусмотрена административная ответственность в зависимости от характера правонарушения в виде штрафа.

Инспекция МНС Республики Беларусь Пинскому району