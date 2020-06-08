Кто просил погоду потеплее? На неделе жара и грозы

Источник материала: Tut.by

Резкое повышение температур в нашу страну принесли южные ветры. Сейчас ночные температуры выше, чем в начале прошлой недели было в середине дня. Так, истекшей ночью минимальная температура по стране была +12...18°C, для сравнения, 1 и 2 июня в разгар дня было всего +10...17°C.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В течение этой рабочей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который станет поставлять на Беларусь еще более теплый воздух с Кавказа и с западного побережья Черного моря. Во всей Европе именно здесь сейчас наблюдается очаг самых высоких температур. Поэтому на большей части территории нашей страны установится жаркая погода.

По западной половине Беларуси, 9 июня, во вторник, скажется влияние атмосферного фронта, который сместится к нам с соседней Польши: пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В восточных регионах обойдется без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13...19°C, максимальная днем +26...32°C, по западу Брестской и Гродненской областей, где ожидается много облаков, +23...25°C.

10 июня, в среду, переменная облачность, в западных районах облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15...20°C, днем от +24°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку.

11 июня, в четверг, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по западной половине кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15...21°C, днем +27...33°C. Кстати, такой температурный фон на 4-9 градусов будет превышать климатическую норму.

Жара ожидается и 12 июня, в пятницу. Температура воздуха минимальная ночью +15...20°С, максимальная днем +26...33°С. Местами по стране пройдут короткие летние дожди, прогремят грозы. Ветер восточный умеренный.

В предстоящие выходные холодный атмосферный фронт, который держит путь на Центральную Россию, заденет и север Беларуси, поэтому здесь станет свежее, а по югу страны еще задержится 30-градусная жара.