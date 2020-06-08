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Полтора суток искали в лесу Могилевского района пенсионерку - и нашли! Ее вынесли на руках

08.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 6 июня в лесу потерялась пенсионерка — женщину в итоге искали около полутора суток. И нашли! Вечером 7 июня ее обнаружили лежащей на земле спасатели: вынесли на руках, передали врачам. Пенсионерка в больнице, сообщает МЧС.

О том, что женщина заблудилась в лесу около станции Голынец, спасателям сообщили в 11.17. На место сразу выехали подразделения МЧС, милиция, родственники пенсионерки, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» и Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Всего в поисках участвовали около 90 человек. Местность прочесывали пешком, на квадроцикле, просматривали с воздуха с помощью квадрокоптера.

— Жизни женщины угрожала серьезная опасность — по предварительной информации, пенсионерка страдает сахарным диабетом, — рассказал руководитель поисково-спасательной группы Республиканского отряда специального назначения МЧС Илья Боднар.

В первый день были прочесаны железнодорожные пути и близлежащие деревни. Круг поисков сузили с помощью пеленгации вышек связи. В одном из квадратов спасатели нашли вещи женщины — это было уже на следующий день, 7 июня, в 18.45. Однако следы пенсионерки постоянно терялись.

Тогда Илья Боднар принял решение выстроить цепочку из 10 спасателей для прочесывания ближайшей местности. И уже через час пропавшую нашли: она была без сил, лежала на земле в 5 км от железнодорожной станции. Женщина жаловалась на плохое самочувствие и на боль в ногах.

Спасатели на руках вынесли пострадавшую из леса и передали медикам. Пенсионерка в больнице.

 
Теги: Могилев
 
 
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У женщины - серьезное заболевание. Ее нашли лежащей на земле.
 
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