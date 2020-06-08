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Белорус установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах
08.06.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВоркаутер Максим Трухоновец выполнил 18 повторений подряд. Молодой человек попадает в книгу рекордов Гиннесса уже третий раз.
видео: Max True
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Воркаутер Максим Трухоновец выполнил 18 повторений подряд. Молодой человек попадает в книгу рекордов Гиннесса уже третий раз. видео: Max True Подписывайтесь на...
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