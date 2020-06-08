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Женщина из Витебска поверила «солдату Джеймсу» из интернета - а он кинул ее на немалые деньги

08.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жертвой мошенника стала 52-летняя разведенная женщина из Витебска, сообщает милиция. Виртуальный роман обошелся витеблянке более чем в 4 тыс. евро.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В начале декабря прошлого года на сайте знакомств женщина стала общаться с неким Джеймсом, представившимся военнослужащим НАТО, проходящим службу в миротворческих силах ООН.

Не прошло и месяца, как новый знакомый попросил витеблянку финансово помочь его сыну с дочкой: те якобы уезжали на учебу в другой город, а он якобы был в Афганистане и не мог перечислить деньги сам. Так женщина перечислила 300 долларов в ЮАР.

В начале января ухажер открыл витеблянке тайну: мол, у него есть чемодан с золотом на сумму примерно в миллион долларов, а также чек на такую же сумму. Все это мужчина хочет, мол, отправить на хранение в Витебск. На решение вопроса доставки он попросил полторы, а потом еще 2,5 тысячи евро.

Женщина пошла за кредитом в банк.

В феврале — еще одна просьба: деньги понадобились на лечение Джеймса после полученного им уже в Сирии ранения. Витеблянка отправила ему всю зарплату.

Дальше аферист снова и снова пытался занять денег, однако у женщины возникли сомнения в его честности — и она пошла в милицию.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Жертвой мошенника стала 52-летняя разведенная женщина из Витебска.
 
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