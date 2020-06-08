Факты неуплаты налогов выявила инспекция МНС по Пинскому району

Источник материала: Полесская правда



Результаты контрольных проверок корреспонденту pinsknews.by сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

В ходе проведения налоговым органом Брестской области выборочной проверки организации «А» установлен факт совершения хозяйственной операции, основной целью которой являлась неполная уплата налога на прибыль. Так, организацией «А» в проверяемом периоде получен займ от гражданки, состоящей одновременно в трудовых отношениях с указанной организацией и являющейся родственницей (супругой) учредителей и директора, с последующим начислением повышенных процентов за пользование займом и непогашением займа в течение длительного периода. При этом, фактически потребность в заемных средствах у организации «А» отсутствовала, в период возможности своевременного погашения таких обязательств задолженность по договору займа не погашалась, сроки возврата займа неоднократно продлевались, проценты за пользование займом начислялись, выплачивались и учитывались при исчислении налога на прибыль. На основании анализа и оценки в совокупности установленных обстоятельств и собранных доказательств, проверкой установлено, что в начислении процентов по завышенной процентной ставке за пользование займом отсутствует экономический смысл.

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь проверкой произведена корректировка налоговой базы по налогу на прибыль за проверяемый период, повлекшая исчисление к уплате по результатам проверки налога на прибыль.

По результатам проведения налоговыми органами контрольных мероприятий, установлен факт реализации физическим лицом П., зарегистрированным на территории Пинского района и не являющимся индивидуальным предпринимателем, цветов без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. По результатам составленного акта проверки гражданину П. доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в сумме 89 рублей.

В налоговой инспекции напомнили, что в случае повторного выявления фактов реализации цветов без уплаты налога, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц подлежит уплате в пятикратном размере.

По результатам проведения налоговыми органами контрольных мероприятий, установлен факт реализации физическим лицом C., не являющимся индивидуальным предпринимателем, реализации продовольственных товаров (алкогольные напитке, кофе) без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. На реализуемый с нарушением налогового законодательства товар наложен арест и произведено изъятие. Кроме того, по результатам составленного акта проверки гражданке С. доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в сумме 90 рублей.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов сумм дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Инспекция МНС по Пинскому району предлагает гражданам и субъектам хозяйствования о фактах нарушения налогового законодательства информировать налоговые органы по телефону справочной системы налоговых органов – 189 (звонок бесплатный).