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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грузовики, которые не соблюдают правила парковки, блокируют На колеса большегрузов-нарушителей сотрудники Госавтоинспекции ставят специальные блокираторы. Крупногабаритный транспорт как правило оставляют вдоль узких...

На колеса большегрузов-нарушителей сотрудники Госавтоинспекции ставят специальные блокираторы. Крупногабаритный транспорт как правило оставляют вдоль узких участков дорог, на зеленых зонах и даже напротив пешеходных переходов, что усложняет видимость для других водителей.На первый раз парковка грузовика не по правилам обойдется в 135 рублей. При повторном нарушении за год сумма штрафа увеличится вдвое.