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Грузовики, которые не соблюдают правила парковки, блокируют
08.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа колеса большегрузов-нарушителей сотрудники Госавтоинспекции ставят специальные блокираторы. Крупногабаритный транспорт как правило оставляют вдоль узких участков дорог, на зеленых зонах и даже напротив пешеходных переходов, что усложняет видимость для других водителей.
На первый раз парковка грузовика не по правилам обойдется в 135 рублей. При повторном нарушении за год сумма штрафа увеличится вдвое.
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На колеса большегрузов-нарушителей сотрудники Госавтоинспекции ставят специальные блокираторы. Крупногабаритный транспорт как правило оставляют вдоль узких...
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